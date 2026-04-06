Zemljevid gastronomije v središču mesta: 5 nepozabnih okusnih doživetij v 5. okrožju

V 5. okrožju vam za trajna okusna doživetja ni treba iti v sosesko, saj je središče mesta polno najboljših restavracij in barov.

Prijetna terasa: Séf Asztala

Séf Asztala, ki se nahaja ob postaji podzemne železnice Kossuth Square, je ena od gastronomskih točk v 5. okrožju, ki jo je enostavno zgrešiti in še lažje se vanjo zaljubiti. Terasa ponuja čudovit razgled na parlament, zato se splača ustaviti ne le na hitro kosilo v središču mesta, temveč tudi na sproščujoč zajtrk ali kavo. Jedilnik ponuja svet znane madžarske in mednarodne domače hrane v sodobnem, urbanem formatu: sendviči, juhe, pecivo, obilne jedi in sladice se izmenjujejo na pultu. Séf Asztala točno ve, kaj potrebuje dober lokal v središču mesta: hitro, okusno, centralno in vedno pri roki.

1055 Budimpešta, Kossuth Lajos tér 6.

Neprimerljiva panorama: Tapas Fino

V restavraciji Tapas Fino, ki se nahaja na nabrežju Belgrad, kulinarično izkušnjo dopolnjuje neprimerljiva panorama hriba Gellért in Kipa svobode. Poslanstvo restavracije je prenesti mediteransko potrditev življenja in strast do hrane, zato boste v njej našli barvite in ustvarjalne kombinacije tapasov. Zaradi nenehnega posodabljanja jedilnika pa boste kmalu lahko poskusili povsem nov jedilnik, ki se odlično poda k posebnim koktajlom, navdihnjenim s špansko kuhinjo. Ob nedeljah izberite nedeljski brunch, da bo tudi zadnji dan v tednu namenjen sproščujočim gastronomskim užitkom!

1056 Budimpešta, Belgrade rakpart 24.

Nezamudne klasike: SIMALIBA Belvárosi Csárda

SIMALIBA Belvárosi Csárda predstavlja klasike madžarske kuhinje v osrčju mestnega jedra na iskren in preprost način. Na jedilniku so znane domače jedi, od golaša do palačink Hortobágy, poseben ponos kuhinje pa so gosje specialitete. Tradicionalne okuse spremljajo skrbno izbrana madžarska vina, pálinke in fröcc. Čarda je hitro postala vznemirljiv igralec na budimpeštanskem gastronomskem zemljevidu: uvrstila se je med 10 najboljših restavracij na Tripadvisorju med tisoči, osvojila je nagrado za najboljšo madžarsko kuhinjo in jo je prepoznal tudi Gault&Millau.

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Sredozemsko vzdušje: Pintxo

Pintxo že šest let prinaša baskovsko kulturo v Budimpešto in zdaj svoje goste pozdravlja s prenovljenim jedilnikom. Jedilnik je nastal na podlagi štiridnevnega gastronomskega ogleda več kot 30 tapas barov, okusnih spominov španskih kuharjev iz doma in povratnih informacij gostov. Na srečo so stare priljubljene jedi, kot sta špinača s česnom in gorgonzolo ali katalonska bageta, še vedno zanesljivi hiti, skupaj z govejimi ličnicami, kuhanimi v rdečem vinu do mehkega, madridskimi vampi s chorizo in čičeriko ali vegetarijanskim pintxom, pripravljenim z žara pečenimi jurčki. Med španskimi vini lahko opazite tudi specialitete, kot sta baskovski txakoli in brezalkoholno vino.

1052 Budimpešta, Henszlmann Imre utca 1.

Oaza v središču mesta: Flava Cafe & Brunch

Flava, ki se nahaja tik ob trgu Szabadság tér, je namenjena vsakodnevnemu brunchu. Od obilnih angleških zajtrkov do pisanih žemljic in rogljičkov z avokadom novega vala, boste našli vse, kar potrebujete za popoln začetek dneva – da ne omenjamo penečega vina, ki je na voljo ob zajtrku. Lokal je odprt od ponedeljka do nedelje do 10.30 z obilnimi zajtrki, lahko pa se usedete tudi do 4. ure za sproščujoč, počasen obrok s prijatelji, ki se ga boste dolgo spominjali.

1051 Budimpešta, Oktober 6. utca 26.