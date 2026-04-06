Prigrizek New Yorka v Budimpešti: 5 gastropubov, kjer prežema ameriški duh

Na prvi pogled se zdi, da je zemljevid gastropubov v Budimpešti daleč od vrveža New Yorka, a če veste, kam iti, je presenetljivo enostavno ugrizniti v vzdušje Velikega jabolka. Zbrali smo kraje v Budimpešti, od koder bi lahko poleteli v New York, pa čeprav le na degustacijski izlet.

Nezamudni žemljica z luknjo v luknji: Budapest Bagel

Če iščete res dober bagel, ki bi zasramoval celo ameriški zajtrk, je včasih preprostost resnično ključna, in ponudba v Budapest Bagelu je odličen primer tega. Skrit v bližini Kálvinovega trga in na Margit Boulevardu se klasična kombinacija kremnega sira in kumar obnese prav tako dobro kot nekoliko bolj vznemirljive kombinacije: različice z jajčno kremo in avokadom ali s kremo iz račjih jeter in hruško ponujajo tisto, kar bi pričakovali od dobro pripravljenega bagla, navdihnjenega z New Yorkom.

1027 Budimpešta, Margit körút 62. | 1088 Budimpešta, Baross utca 4.

Obvezna sladica: Donuterie

Če se želite potopiti v svet ameriških, barvito glaziranih krofov, vas trgovine Donuterie v prestolnici zagotovo ne bodo razočarale: že sam pogled na kose, zložene na pultu, je kot vstop v newyorško pekarno, polno sladkarij. Namesto klasičnih krofov s trakovi tukaj glavno vlogo igrajo polnjene, bogato okrašene različice, okusi pa spominjajo na znane sladice in čokolade, od tiramisuja do Kinder Buena, Orea ali Raffaella.

1054 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 56. | 1119 Budimpešta, Hadak útja 1. (Etele Plaza) | 1062 Budimpešta, Váci út 1-3. (Westend)

Lahka sirova torta: Cheesecake by Cookie Beacon

Če hrepenite po klasični, kremasti newyorški sirovi torti, vam ni treba leteti z letalom, saj pult v Cheesecake by Cookie Beacon v središču mesta ponuja različne svilnate, mehke različice, od klasične do pistacijeve in rdeče žametne. Lokal je specializiran za bogate, v ustih topljive, delno baskovsko navdihnjene sirove torte, kjer lahko izbirate med različnimi okusi, celo za hiter postanek za sladico v bližini bazilike.

1051 Budimpešta, Arany János utca 27.

Avtentični burgerji in zrezki: i55 Bar & Restaurant

Če hrepenite po pravi ameriški večerji, kjer zrezke in burgerje spremlja vzdušje, je i55 American Bar & Restaurant verjetno najbližje New Yorku. Notranjost in koncept spominjata na ameriško potovanje z avtomobilom, medtem ko so krožniki obloženi s klasikami: sočnimi burgerji, zrezki iz govedine s certifikatom USDA, jedmi z žara in celo picami v newyorškem slogu.

1054 Budimpešta, Alkotmány utca 20.

Kosek pice: Crudo Pizza

Če hrepenite po pravem, tankem, zložljivem kosu newyorške pice, vam Crudo Pizza v središču mesta ponuja natanko takšno izkušnjo, kot ste jo videli v filmih. Hrustljavo, a prožno testo, klasični dodatki in pice, ki so na voljo na kos, pričarajo sproščeno ulično vzdušje, ki spominja na Veliko jabolko. Na jedilniku so znane osnovne jedi, kot sta feferoni ali margherita, pa tudi bolj vznemirljive različice, vsak grižljaj pa nakazuje, da gre za košček New Yorka sredi mestnega središča.

1052 Budimpešta, Fehér Hajó utca 2-6.