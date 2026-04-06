6 kmečkih tržnic v Budimpešti za pomlad s sezonskimi in lokalnimi izdelki

Ni boljšega načina za sprostitev ob spomladanskih vikendih kot obisk kmečke tržnice in polnjenje platnenih vrečk s svežimi madžarskimi izdelki. Pokazali vam bomo, kje najdete sezonske dobrote!

Római parti Piac

Római parti Piac je vreden obiska: Nánási udvar je odprt ob sobotah od 8. do 13. ure in ob sredah od 15. do 18. ure ter med drugim ponuja najboljše obrtniške sire, sirupe in pecivo brez glutena. Karkoli izberete, boste zagotovo obogateni z visokokakovostnimi izdelki, z nakupi pa boste podprli tudi lokalne male pridelovalce. Po tržnici se prijetno sprehodite ob bregu Donave!

1031 Budimpešta, Nánási út 47-49.

Tržnica pridelovalcev Czakó

Ob sobotah se lahko od 8. ure zjutraj odpravite nakupovat v najstarejšo hišo v Tabánu, vendar brez skrbi, če boste malo dlje spali, saj boste do ulice Tigris zagotovo prispeli do 13.30. Na tržnici Czakó lahko poleg znanih ročnih izdelkov kupite tudi redkosti, kot so gozdne gobe, 100-odstotna sadna pulpa ali kitajski datelj, imenovan žižula. Prizorišče redno gosti posebne gastronomske programe – da ne zamudite ničesar, spremljajte Facebook stran sejma!

1016 Budimpešta, Tigris utca 62.

Tržnica Sashalmi

Čeprav Sashalom ni središče mesta, se spomladi vsekakor morate pokloniti na tržnici, ki letos praznuje 100. obletnico! Praznovanje stoletnice se začne 4. aprila, kjer se lahko udeležite neštetih brezplačnih programov v pristnem tržnem okolju. Seveda se splača odpraviti tudi v 16. okrožje, saj lahko izbirate med vsemi domačimi, okolju prijaznimi izdelki, enkrat mesečno pa prirejajo tudi obrtniški sejem. 1163 Budimpešta, Sashalmi tér 1.

Pancs – gastronomski trg

Pancs – gastronomski trg vas čaka na dveh lokacijah v 9. okrožju: na Ferenc tér in v Élestőházu na Tűzoltó utca, kjer se lahko vsako nedeljo izmenjujete na sejmu. Poleg stalnih obrtniških izdelkov lahko seveda kupite tudi priljubljeno sezonsko zelenjavo, česen in hrustljavo redkvico. Družinam prijazna kmečka tržnica bo ponudila neprimerljivo družabno izkušnjo, vključno s skupnim kuhanjem. 1094 Budimpešta, Ferenc tér | 1094 Budimpešta, Tűzoltó utca 22.

Hunyadijeva tržnica

Tržnica na Hunyadijevem trgu je ena najstarejših tržnic v prestolnici in glede na ponudbo izdelkov ni čudno, da je priljubljena med Budimpeštani. Na tržnici na prostem v Terézvárosu lahko kupite vrhunsko hrano brez dodatkov ter svežo sezonsko zelenjavo in sadje, ki ga ne boste našli v nobenem supermarketu. Desetkrat letno organizirajo tudi bolšji sejem, s katerega se zagotovo ne boste vrnili domov praznih rok!

1067 Budimpešta, Hunyadi tér

Ekotržnica biokultur

Morda vas bo presenetilo, a največjo ekotržnico v srednji Evropi najdete na ulici Csörsz utca v 12. okrožju, kjer se lahko na veselje zgodnjih vstajalcev že od 6.30 zjutraj izgubite v široki ponudbi sveže ekološke zelenjave, obrtniških mlečnih izdelkov, pekovskih izdelkov in marmelad. Na tržnici ni napačne izbire, saj hrana na pulte prihaja iz čistih, nadzorovanih virov, o pomenu katerih vam kmetje z veseljem povedo. Tržnica je ob sobotah odprta do 13. ure.

1124 Budimpešta, Csörsz utca 18.