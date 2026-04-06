5 briljantnih receptov, ki bodo navdušili vaše goste za veliko noč

Ko se postni čas bliža koncu, je čas, da na dnevni red uvrstite svoj velikonočni jedilnik, poleg šunke, jajc iz kock in hrena pa je sladica obvezna na praznični mizi. Zbrali smo pet receptov, ki bodo zagotovo navdušili vaše goste, pa naj gre za klasične okuse ali kreativne rešitve.

Mini velikonočne torte

Pokazali vam bomo, kako skoraj klasično korenčkovo torto popestriti, da bo to veliko noč še bolj posebna tako po okusu kot po videzu.

Babka s čokolado in lešniki

Kar so za božič bageli, so za veliko noč torte, zato smo vam za prihajajoči praznik pripravili polnjeno, sladko torto, ki ne le zaseda svoje upravičeno mesto med kvašenim testom, ampak tudi med sladkim pecivom.

Velikonočne torte

Ko se postni čas bliža koncu, je čas, da na dnevni red uvrstite velikonočni jedilnik, poleg šunke, jajc iz kock in hrena na praznični mizi ne smejo manjkati tudi kaláci. Pokazali vam bomo tudi dva recepta, ki bosta zagotovo uspela na vaši družinski večerji.

Majhni piškoti za goste

Ta izbor majhnih piškotov vam bo prišel prav, ko bodo prišli gostje, za katere morate pripraviti le preprosto testo. Vsak od teh enostavnih in hitrih piškotov je lahko odličen dodatek k vašemu velikonočnemu jedilniku, seveda pa lahko stojijo tudi samostojno.

Piškoti s kremnim sirom

Letos se je na vaš seznam priljubljenih dodalo slano pecivo: piškoti s kremnim sirom, ki bodo s svojim slastno kremastim, sirastim okusom svoje nič hudega sluteče žrtve zvabili, da pojedo skoraj sramotno število kosov.