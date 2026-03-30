Razgledni stolp na severni obali Blatnega jezera ohranja spomin na skrivnostni grad

iser severne obale, Szigliget, je popolna destinacija za ljubitelje narave: številne vulkanske gore in slavni grad vas vabijo k posebnim dogodivščinam pred vrati Tapolške kotline. Če obiščete Szigliget, lahko svoj spomladanski pohod okronate celo s posebnim razglednim stolpom!

Skoraj vsi pomislijo na čudoviti grad, ko slišijo za Szigliget – nič čudnega, saj ga pogosto omenjajo kot najlepšega na Blatnem jezeru. Vendar le malo ljudi ve, da je bilo v naselju v okrožju Veszprém nekoč še ena trdnjava: izvor Óvárja je obdan s številnimi legendami.

Nekateri verjamejo, da je bil morda rimski stražni stolp, drugi pa, da ga je morda zgradil kmet iz Somogyja. Kakor koli že, trdnjava je bila uničena in le nekaj kamnitih blokov na hribu Kraljičinega krila ohranja njen spomin.

Hrib, čigar oblika mnoge spominja na oblačila plemkinje, je odlična pohodniška točka – do razglednega stolpa na vrhu, visokega 182 metrov, se lahko sprehodite z lahkotnim sprehodom.

Razgledni stolp Starega gradu se nahaja nad temeljnimi kamni nekdanje trdnjave: vrh hriba krasi že od 20. stoletja, sedanjo obliko pa je dobil leta 2013. Njegova zunanjost posnema obliko nekdanjega gradu, pohodniki pa lahko z lesenega zgornjega nadstropja uživajo v čudoviti panorami.

Zaradi bližine Blatnega jezera se običajno vidi vse do drugega brega, z vzhoda pa pokrajino dopolnjuje Badacsony. Vzemite si čas in uživajte v idiličnem razgledu na madžarsko morje ter lesketanju sončnih žarkov!