Pomladne dogodivščine v Tokaj-Hegyalji: V zgodovinski vinski regiji vas čakajo vznemirljiva doživetja

Vinska regija ni vredna raziskovanja le jeseni, saj svoj edinstven obraz pokaže tudi spomladi. Življenje se je v Tokaj-Hegyalji začelo: pohodniki hodijo po poteh, kolesarijo po cestah, pohodniki pa počivajo utrujenost na razglednih terasah gradov.

Potepanje med zelenimi vinogradi

Tokaj-Hegyalja pravzaprav ni zgodba enega samega mesta, temveč 27 naselij. Tokaj, Tarcal, Mád, Tállya, Erdőbénye, Sárospatak, Hercegkút ter druga mesta in majhne vasi skupaj ustvarjajo to posebno pokrajino. Hribi niso zelo visoki, a kljub temu ponujajo nenehno spreminjajočo se panoramo: kažejo vso lepoto vijugastega Bodroga, pravilne vrste vinogradov in gorovja Zempléna.

Okoli gore Tokaji, ali kot ji domačini pravijo Plešasta gora, je več označenih poti, ki so še posebej lepe spomladi. Pri Tarcalu se z gorskega pobočja nad pokrajino dviga ogromen kip Kristusa Blagoslovitelja. Do tja vodi kratek, a spektakularen pohod.

Najbolj monumentalna znamenitost v vinorodni regiji Tokaji je bila postavljena leta 2015, od koder lahko v jasnih dneh vidite sotočje Tise in Bodroga, mirno rudarsko jezero Tarcal in vrste vinogradov okoliških vinogradov. Kip služi tudi kot ena od postojank na več kot 1400 km dolgi cesti Mária út, ki jo obkroža sprehajališče.

Daljši gozdni pohodi se začnejo tudi iz vasi na robu gorovja Zemplén – kot sta Erdőbénye ali Tállya. Vinogradniške poti pogosto sledijo poteh starih trgovskih ali romarskih poti, zato je pohod tukaj vedno nekoliko zgodovinski sprehod.

Jezero Megyer-hegyi v bližini Sárospataka je prav tako priljubljena izletniška točka. Jezero, ki je nastalo na mestu starega kamnoloma mlinskega kamna, je obdano s strmimi pečinami, kar ponuja skoraj eksotičen prizor v vinski regiji.

Na dveh kolesih v vinski regiji

Najbolj priljubljena kolesarska pot je Tokaj-kör, ki povezuje najlepše dele območja Tokaja na približno 19 kilometrih dolgi poti. Odseke ob rekah Tisa in Bodrog je mogoče prehoditi v sproščenem tempu, enostavno kot družinski izlet.

Za bolj izkušene kolesarje je Hegyalja-kör večja pustolovščina, ki povezuje več naselij v vinski regiji na približno 70–80 kilometrih dolgi poti. Pot se začne v Tokaju in se dotika okolice Tarcala, Máda, Tállye, Erdőbényeja in več manjših vasi v vznožju, kolesarje pa spremlja nenehno spreminjajoča se pokrajina: izmenjujejo se vinogradi, gozdovi, rečni bregovi in stare kleti.

Vodni izlet po Bodrogu in Tisi

Ljubitelji adrenalina se lahko veselijo programov Centra za vodne izlete Tokaj. Center odpre sezono sredi marca: od kajtanja do SUP izletov in kajakaštva lahko obiskovalci izbirajo med različnimi vodnimi doživetji. Poleg tega programi na kopnem ne zaostajajo, saj organizirajo tudi izlete z električnimi kolesi med vzdušnimi vinogradi.

Zgodovinski obraz vinske regije

Zgodovina Tokaj-Hegyalje je tesno prepletena z madžarsko zgodovino, zato izleti pogosto vodijo do gradov in dvorcev. Ime Monok se bo mnogim zagotovo slišalo znano: Lajos Kossuth se je tukaj rodil leta 1802, njegovo rojstno hišo pa si lahko danes ogledate kot spominsko hišo.

Ena najbolj znanih znamenitosti v regiji je grad Rákóczi v Sárospataku, ki ne le ohranja spomin na kneza, ampak je tudi ena najlepših poznorenesančnih stavb na bregu Bodroga. Z grajskega obzidja se ponuja čudovit razgled na reko in mesto.

V bližini Tarcala in Máda je več nekdanjih plemiških dvorcev in gradov, edinstvene kleti Hercegkúta pa so del Unescove svetovne dediščine. Pogled na majhna kletna vrata, vklesana v pobočje, je kot da bi bila postavljena vrata podzemnega mesta.

Szerencs lahko štejemo tudi za enega od »vhodov« v Tokaj-Hegyalja: spomenik Tokajska vrata, ki je uvrščen na seznam svetovne dediščine, na obrobju mesta označuje točko, kjer iz ravnin prihajamo v svet vinogradov in vinogradov. Posebna zanimivost Tállye je, da so leta 1992 strokovnjaki tukaj določili geometrijsko središče Evrope; v spomin na to je bil v naselju, ki je nastalo leta 2000 v ustvarjalnem taboru umetniške kolonije, postavljen spomenik Főnix.

