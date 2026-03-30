5 pravljičnih mest v bližini Budimpešte, kjer lahko doživite podeželsko idilo

Območje Budimpešte je polno čudovitih mest – pa naj bodo to vasi ali majhna mesta – kjer podeželsko vzdušje govori samo zase. Odkrijte jih na spomladanskem izletu in se prepustite opojni spokojnosti podeželske idile.

Szada

Szada se nahaja v budimpeštanski aglomeraciji, med Veresegyházom in Gödöllőjem, v objemu gričev in dolgih sadovnjakov. Čeprav se število prebivalcev velike vasi v zadnjih desetletjih nenehno povečuje, niti za trenutek ni izgubila svojega podeželskega šarma. Vzdušje vasi določajo hiše z verandami, bližina narave in prebivalstvo, ki spoštuje tradicijo. Ni naključje, da je Bertalan Székely tukaj našel navdih tudi: mirno vzdušje Szade vas danes vabi na spomladanski sprehod in sprostitev na podeželju.

Páty

Páty, ki ga neguje Zsámbéška kotlina, je tudi odlična destinacija, če se želite spomladanski konec tedna prepustiti podeželju. Neponovljivo vzdušje zagotavljajo nihče drug kot ene najbolje ohranjenih vrst kleti v regiji. Večulična vrsta kleti je sestavljena iz več kot sto vinskih kleti iz 18. stoletja, po mestnem vrvežu pa je prava poslastica uživati v bližini narave in oprijemljivem potovanju skozi čas. Pred ali po vrsti kleti se je vredno sprehoditi po središču vasi, obiskati reformirano cerkev in nato po okoliških pohodniških točkah.

Nagybörzsöny

Ni ravno najbližja destinacija, če bi se odpravili iz Budimpešte, da bi okusili podeželsko idilo, a vseeno se splača obiskati Nagybörzsöny. Vas, ki je bogata z obiskovalnimi kraji in znamenitostmi, vas čaka, da odkrijete njene mirne ulice ter verande in hiše, ki izžarevajo vaško vzdušje. V središču naselja je več cerkva, med katerimi je najbolj posebna cerkev sv. Štefana v Nagybörzsönyju, ki izžareva srednjeveško vzdušje. Če nas obiščete, ne zamudite podeželske hiše, obiščite vodni mlin, od začetka aprila pa lahko uživate tudi v doživetjih, ki jih ponuja gozdna železnica Nagybörzsöny!

Ócsa

Med naselji, ki jih priporočamo, je Ócsa največje, a kot mesto odlično pričara podeželsko idilo. Razlog za to je, da je del naselja ohranil svojo sodobno podobo: v Stari vasi na primer slamnate stavbe podeželske hiše Ócsa pripovedujejo o davni preteklosti, v ozadju pa vas vabi samostan Premontre, zgrajen v srednjem veku. Med ogledom mirne in atmosferske vasi se splača obiskati tudi Öreghegy, kjer skoraj 150 kleti, vkopanih v zemljo, tvori edinstven kmetijski spomenik.

Pilisborosjenő

Pilisborosjenő, ki je upravičeno priljubljen med pohodniki, je bil nekoč dom švabskega prebivalstva, številne njegove hiše in stavbe pa še vedno nosijo sledi tradicionalne švabske arhitekture. V osrednjih delih še vedno najdete pobeljene kmečke hiše z verandami, ki ustvarjajo čudovito vaško idilo, ki jo obiskujejo številni ljudje iz velikega mesta. Nemška podeželska hiša v Pilisborosjenőu je tudi varuh lokalne švabske identitete, kjer lahko dobite vpogled v staro kmečko življenje, ljudske noše in vsakdanjo kulturo.