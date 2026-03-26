Žetev na čudovitem polju narcis marca, le streljaj od Budimpešte

Cvetlični vrtovi, kjer si lahko sami naberete pridelke, drug za drugim odpirajo svoja vrata. Nič drugače ni na družinskem vrtu Bálint v Százhalombatti, kjer lahko to pomlad naberete dišeče šopke narcis.

Spodbuden z uspehom prejšnjih let je družinski vrt Bálint, ki deluje že več kot 20 let, ponovno napovedal svoj zelo uspešen program. Cvetlično polje okrasnega vrta, ki ga dišeče narcise obarvajo rumeno, bo posamezne nabiralce sprejemalo od 20. marca do 3. aprila, med tednom od 10. do 12. ure in od 15. do 19. ure, medtem ko lahko ob koncih tedna od 9. do 18. ure izbirate med 10 vrstami narcis.

Vstop je prost, nakup enega cveta stane le 50 forintov, tulipane, ki naj bi se odprli do velike noči, pa je mogoče kupiti za 200 forintov na cvet. Plačilo z gotovino je možno samo na kraju samem.

Po obiranju lahko uživate tudi v dobrotah, marmeladah in transilvanskih okusih proizvajalca. Tudi vaši štirinožni prijatelji so dobrodošli na vrtu, vendar je uporaba povodca obvezna!

Vrt družine Bálint

2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó utca 2., (ob Arheološkem parku)