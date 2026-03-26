9 pohodniških točk v bližini Blatnega jezera, ki jih morate poskusiti spomladi

Komaj čakamo, da bomo spet obiskali madžarsko morje, ko bo lepo vreme. Čeprav se v njegovih vodah še skoraj ne morete kopati, vam bomo, če zamudite Blatno jezero, pokazali 9 pohodniških točk v njegovi bližini, ki jih je najbolje raziskati pred poletno vročino.

Učna pot Theodora // Modra pot

7-kilometrsko učno pot Theodora lahko raziščete skozi 10 informativnih postaj in obiščete najlepše kraje porečja Káli. Ni naključje, da ta pohod priporočamo za pomlad, saj se za razliko od mnogih sprehodov po naravi tukaj ne morete sprehajati med hladnimi drevesi, temveč večinoma po vijugastih poteh pod odprtim nebom, medtem ko se učite veliko zanimivih dejstev o lokalnem divjem življenju in podnebnih spremembah. Učna pot se začne pri izviru Theodora v Kékkútu in se vrne blizu njega – napolnite si steklenico mineralne vode, saj vam bo med pohodom prišla prav!

Grad Tátika // Zalaszántó

Ostanke enega najstarejših zasebnih gradov najdete v Blatnem gorovju med Rezijem in Zalaszántójem, na 413 metrov visoki bazaltni gori na planoti Keszthely, sledite oznakam Nacionalne modre poti. Nagrada za opravljen 7,5-kilometrski pohod srednje težavnosti je osupljiva panorama, ki se odpira z ruševin gradu, od koder lahko občudujete gorovje Keszthely in kotlino Zalaszántó. Vsekakor priporočamo, da ruševine srednjeveškega gradu raziščete zgodaj spomladi, saj v tem času na pobočju hriba čakajo številna polja divjega česna, da poberete svoje košare.

Apartmaji prijateljev Tihany

Čeprav je Tihany običajno povezan s čudovito ljudsko kulturo in polji sivke, se splača raziskati polotok tudi po pohodniški poti, saj vam bo to zagotovo ponudilo drugačen pogled na območje. Vulkansko gorovje polotoka Tihany skriva fascinanten skriti zaklad: tukaj je edino relativno nedotaknjeno puščavniško naselje v srednji Evropi. Do apartmajev Prijateljev lahko pridete iz pristanišča ali opatije, sledite zeleni oznaki. Z otroki se lahko odpravite celo na lahkotno 1-1,5-urno pot: ta znamenitost jih bo zagotovo zanimala!

Kű-völgy // Dörgicse

Krožni ogled, ki traja 1,5-2 uri, se začne pri porušeni cerkvi v Alsódörgicseju, od koder se na srečo lahko orientirate s pomočjo lahko sledljivih pohodniških oznak. Ena najlepših točk poti je ogromna apnenčasta pečina, ki spominja na grajsko obzidje, na strani katere lahko opazite tudi jamske odprtine. Če se želite odpraviti na izlet, daljši od 5-kilometrskega odseka, si oglejte tri srednjeveške porušene cerkve v Dörgicseju in nato obiščite nepozabno sezonsko znamenitost Dörgicseja, posestvo Mandula-völgy, kjer konec marca na skoraj štirih hektarjih zacveti 1300 dreves družinske kmetije.

Razgledna točka Kisfaludy // Badacsony

Razgledna točka Kisfaludy ponuja nepozabno panoramo z višine 18 metrov nad 438 metrov visokim vrhom Badacsonyja. Čeprav je po celotnem vzponu pravi užitek, je vzpon po več nadstropjih stopnic pravi užitek, saj boste takoj, ko pridete na vrh, spoznali, kako splačalo se je: od Tihanyja lahko vidite Blatno jezero vse do zaliva Keszthely. Na poti nazaj obiščite tudi Rózsakő, ki se nahaja na južni strani Badacsonyja in ima res lepo zgodbo: Róza Szegedy in Sándor Kisfaludy sta tukaj preživela toliko časa, da so domačini skalo poimenovali po pesnikovi muzi.

Grad Fehérkő // Kereki

Če iščete kraj za pohod na južni obali, se odpravite do srednjeveškega gradu Kereki, do katerega lahko pridete po očarljivi, z ograjo opremljeni promenadi, ki se začne pri Czikó-pihenő. Čeprav je od gradu Fehérkő ostalo le še nekaj zidov in stopnic, jih lahko še vedno občudujete v dobrem stanju. Pohod poteka skozi strme dele proti 238-metrskemu vrhu, a je zaradi svoje kratkosti še vedno enostaven za dokončanje – čarobna panorama, ki se odpre pred vašimi očmi z vrha ruševin gradu, bo nadomestila trud. Če želite tavati še dlje, se preprosto podajte na pustolovščino v divje romantičnem svetu gričev Somogy!

Bazaltne orgle Szent György-hegy // Raposka

Med pohodom po Szent György-hegyju v Blatnem višavju boste po naravni poti naleteli na več metrov visoke, impozantne bazaltne stebre, ki so nastali zaradi vulkanske aktivnosti pred 3–4 milijoni let. Po nerazumljivi naravni formaciji se splača raziskati 4-kilometrski krožni ogled okoli njega, kjer se lahko s pomočjo informativnih tabel na 7 postajališčih seznanite z značilnostmi območja. Ko se povzpnete na vrh 414 metrov visoke gore, lahko uživate v dih jemajočem razgledu: pred vami se razprostirajo Tapolška kotlina, Badacsony in Szigliget, odkrijete pa lahko tudi gorovje Keszthely.

Spomladanski ogled gradu v Csobáncu

Osvajanje gradu Csobánc je lahko odličen ogrevalni sprehod, če še niste bili zunaj v zimskem mrazu: srednje zahtevna tura, dolga le štiri kilometre, je brez težav opravljiva tudi z otroki in psi, saj lahko pričakujete le majhno višinsko razliko. Če se vam zahoče, se lahko 15. marca pridružite celo skupinskemu izletu, kjer se boste s parkirišča gradu Gyulakeszi najprej odpravili proti cerkvi v Rossu, preden boste raziskali grad. Program je odvisen od udeležbe, vendar si lahko v zameno z vodnikom in v fantastični družbi ogledate trdnjavo.

36. Ogled metuljev v gorovju Keszthely (21. marec 2026)

Če iščete enodnevno, aktivno pustolovščino okoli Blatnega jezera, ne zamudite čarobnega ogleda metuljev v gorovju Keszthely. Izlet, ki ga organizira Naravoslovno društvo Forrásvíz, se začne in vrne z železniške postaje Vonyarcvashegy, če pa pridete z avtomobilom, brez skrbi, saj lahko tukaj enostavno parkirate. Program je vsekakor priporočljiv za bolj izkušene pohodnike, saj lahko izbirate med razdaljami 15, 25 in 40 kilometrov. Za ogled predstave s čudovitimi razgledi je treba plačati vstopnino in se predhodno prijaviti, podrobnosti pa najdete na spletni strani.