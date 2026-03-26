Citadela balkanske kuhinje: 5+1 restavracij v Budimpešti, ki prikličejo nebeške okuse polotoka

Na balkansko kuhinjo so vplivale države Balkanskega polotoka, pa tudi otomanska, madžarska, italijanska in mediteranska regija, zato jo zaznamujejo zelo raznolike, okusno bogate in pikantne jedi. Pridružite se nam in odkrijte pristne balkanske okuse v prestolnici!

Csevapivo

Najboljše južnoslovanske gastronomije je na ogled v Csevapivu, ki poleg balkanskih okusov nudi dom tudi tistim, katerih srce bije za polotok, tako kot Bogdán in Sára, sanjača tega kraja. V kraju, ki je postal otroške sanje, je bil velik poudarek namenjen gostoljubnosti in pristni hrani. Zahvaljujoč temu lahko uživamo v vseh regionalnih okusih, od sarajevskih čevapov do makedonskega pečenega fižola in pljeskavice. Po glavnih jedeh bosta naše brbončice razvajali bosanska kava in bosanska sladica iz jabolk in oreščkov, imenovana tufahija.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő utca 13.

Yugo Resto-Bar

Balkanska pita, paprike, polnjene z makedonščino, čevapčiči, pljeskavica, balkanska gazpacho krema: to je le nekaj okusnih imen na meniju Yugo, ki ponuja bisere balkanske kuhinje. In ne kar tako, saj si Ajdin Unkić, ustanovitelj restavracije, prizadeva pokazati, da je gastronomija jugoslovanskih držav naslednic še bolj vznemirljiva, kot si večina od nas predstavlja. Seveda se meso ves dan peče na balkanskem žaru na oglje, burgerji Yugo, solate, ocvrte majhne ribe in druge dobrote pa še dodatno obogatijo paleto.

1088 Budimpešta, Bródy Sándor utca 13.

Meat Boutique

Leta 2024 se je Meat Boutique vrnil na gastronomsko paleto prestolnice s popolno spremembo koncepta in nas privabil s prijaznim vzdušjem, notranjostjo v toplih barvah in božanskimi prigrizki. Prenovljena restavracija zdaj navdušuje okusne pustolovce z mojstrovinami balkanske in turške kuhinje, njena delikatesa pa vse čaka z italijanskimi, hrvaškimi in bosanskimi dobrotami. Skratka, v Meat Boutiqueu ne bo manjkalo kakovostnih doživetij, piko na i pa postavljajo vznemirljive priloge, ki jih je prav tako navdihnil Balkan.

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 7.

Grill Mánia

Grill Mánia bi lahko služila tudi kot reden prostor za glasna, vesela, prijateljska družinska srečanja, kjer lahko poleg visokokakovostnih bolgarskih vin posvojimo tudi okuse južnoslovanske kuhinje. Tukaj je kralj oglje, vse prihaja na našo mizo z vročega žara, pri mesu pa ni omejitev. Zrezek, telečji file, jagnječji kotleti, lososov zrezek, različne pljeskavice, čevapčiči, piščančji ražnjič dopolnjujejo jedilnik lokala, kjer imajo vidno mesto burgerji, različne sklede in celo buritosi.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 6.

Yu-Grill Budapest Gastro Bar

Marca se bo Yu-Grill Budapest Gastro Bar vrnil v vrvež rimskega dela mesta in bo vse ljubitelje mesa navdušil s svojimi jedmi z žara na oglju. Za tiste, ki jih okusi balkanske kuhinje še niso očarali, bo ponovno predstavil brutalne okuse, sočne prigrizke, fina vina, hrustljave specialitete z žara, božanske čevape in pljeskavice.

1031 Budimpešta, Római, 43. del.

+1 Turkizna Budimpešta

Čeprav Turčija ni del Balkanskega polotoka, so Turki imeli največji vpliv na balkansko kuhinjo, zato bi bil greh, če bi jih izpustili. Türkiz Budapest je citadela anatolske kuhinje, restavracija pa ne le vzbuja tisoč in enobarvno kavalkado mediteranskih okusov v središču mesta, temveč tudi radosti skupnega prehranjevanja. V elegantnem prostoru, zasnovanem v skladu s klasično turško kulturo, se na mizah izmenjujejo jedi z žara na oglju, meze, pecivo iz pečice, turške klasike, morske specialitete in pristne sladice. Nepozabna kulinarična doživetja pa zagotavljajo sestavine, začimbe in kuharji iz Istanbula.

1051 Budimpešta, Nádor utca 36/b