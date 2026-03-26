8 očarljivih madžarskih zgodovinskih filmov na Netflixu in njegovih partnerjih

Ob državnem prazniku smo za vas zbrali šopek madžarskih zgodovinskih filmov s pretočnih strani, posnetih v zadnjih letih.

Sándor Csányi v filmu Večna zima

Semmelweis (Netflix, Filmio)

Zenična mrzlica v porodnišnici vzame življenja mnogih mladih mater. Zdravnik v filmu, ki temelji na življenju Ignáca Semmelweisa, poskuša rešiti svoje pacientke z novim pristopom.

Vrt pravljic – Doba skušnjav (Filmio)

Madžarsko, raztrgano na koščke, z zahoda stiskajo Habsburžani, z vzhoda pa Turki. Med obema imperijama je vkleščena zadnja trdnjava svobodnih Madžarov, Transilvanija, kjer na prestol pride predrzen mlad in nepremišljen Gábor Báthory.

Zdaj ali nikoli! (Netflix, Filmio)

Ko narodna pesem, ki jo je napisal idealistični mladi pesnik, sproži revolucijo na Madžarskem proti Habsburškemu cesarstvu, ga mora tajni agent za vsako ceno ustaviti.

Hadik (Netflix, Filmio)

Sredi sedemletne vojne ambiciozni huzarski general popelje svojo konjenico v močno utrjeno srce Berlina. Film temelji na zgodovinskih dogodkih.

Blokada (Netflix, Filmio)

József Antall, novi madžarski premier v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se znajde v krizi, ko protest taksistov proti dvigu cen bencina ohromi državo.

Pozabljena generacija (Filmio)

Ta kratki film prikazuje usodo štirih madžarskih vojakov v zadnjih dneh Madžarske, ki jo je razdejala druga svetovna vojna. Glavni junak je mlad fant, ki ga konec leta 1944, ko sovjetska vojska doseže Madžarsko, vpokličejo v vojsko.

Večna zima (Netflix, Filmio)

Druga svetovna vojna Proti koncu druge svetovne vojne se Madžarka bori za preživetje v sovjetskem delovnem taborišču, kjer jo pod svoje okrilje vzame sojetnik.

1945 (Filmio)

Drama, ki spominja na grške tragedije, se odvija v le nekaj urah v nemirni vasi na vzhodu Madžarske, kjer se vsi pripravljajo na poroko notarjevega sina.