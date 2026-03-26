Konec marca ljubitelje kave v Budimpešti čaka nepozabno doživetje

KávéBár Bazár se bo 28. in 29. marca vrnil z še večjim zagonom na novi lokaciji. Če ste se le spogledovali z idejo, da bi se potopili v svet specialnih kav, je zdaj pravi čas!

V steklenem prostoru za dogodke Groupama Arene vas dva dni čakajo neomejene degustacije, vrhunski pražarni, domači in profesionalni kavni avtomati ter sveži trendi, od matche do brezalkoholnih koktajlov.

Program ni namenjen le ljubiteljem kofeina: poleg dobrot bodo za nepozabno gastronomsko izkušnjo poskrbeli tudi DJ za brunch, vodene degustacije, vznemirljivi nastopi in tekmovanja. Poleg prvenstva v praženju Roastina in izziva varjenja se bo v areno preselil tudi italijanski način življenja z živo glasbo in espresso koktajli. Medtem vas na stojnicah čakajo kreativne pijače, sestavine novega vala in presenetljive kombinacije okusov – v ceno vstopnice je vključenih veliko za pokušino!

In če bi se zaželeli za trenutek sprostiti iz kavnega mehurčka, bosta prigrizki na voljo tudi v gastronomskem in barskem delu ter na terasi stadiona. V soboto bo na sporedu tudi zabava po uri, tako da vzdušje zagotovo ne bo popustilo niti za minuto.