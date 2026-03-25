Najljubša restavracija lángoszó v mestu praznuje 15. rojstni dan z nepremagljivimi cenami in presenečenji

Najljubša restavracija lángoszó v prestolnici, RetroLángos Budapest, je letos dopolnila 15 let – to priložnost lahko praznujemo s fantastičnim rojstnodnevnim dogodkom 22. marca v restavraciji na ulici Vécsey.

Med posebnim praznovanjem lángosov lahko samo en dan uživamo v nekaterih naših najljubših jedeh po retro cenah: tisti dan bo Retro Lángos Budapest tistim, ki bodo uvedli aplikacijo restavracije, ponudil navadne lángos za 600 HUF, sir in kislo smetano za 800 HUF ter madžarske in kmečke za 1000 HUF.

Poleg nepremagljivih cen lahko goste čaka tudi veliko drugih vznemirljivih dogodkov: v restavraciji na ulici Vécsey, tik ob parlamentu, bodo na voljo glasba v živo, srečanja z lastniki, presenečenja in nagrade.

Od bara na plaži do parlamenta

Zgodba o Retro Lángos Budapest se je začela s poletnim študentskim delom ob Blatnem jezeru in preprosto idejo: zakaj lahko lángos jeste samo na plažah in tržnicah? Zakaj lángos ne more imeti svojega mesta v središču Budimpešte? In leta 2011 smo lahko prevzeli prvi bar s sirom in kislo smetano na postaji podzemne železnice Arany János utca.

»Na začetku smo želeli le pokazati, da lángos ni le hrana na plaži – lahko ima svoje mesto tudi v središču mesta. In v zadnjih 15 letih so naši gostje dokazali, da obstaja resnično povpraševanje po njem,« pravi Ádám Sóti, ustanovitelj Retro Lángos Budapest.

Ni trajalo dolgo, da je nekonvencionalni bife v središču mesta postal kultni kraj: za uspehom Retro Lángos Budapest so stale dolge izmene, nenehno eksperimentiranje in koncept, ki je dal povsem nov pomen tradicionalni madžarski ulični hrani.

Čas je minil, krog lastnikov se je razširil, a ena stvar se ni nikoli spremenila: prepričanje Retro Lángos Budapest, da smo lahko ponosni na naše preproste, a odlične dobrote iz kvašenega testa. Leta 2020 je ekipa odprla še eno restavracijo – čeprav je njihovo veselje kmalu zasenčila pandemija COVID-19, lahko zdaj po zaslugi njihove vztrajnosti rečejo, da dobrote pripravljajo iz dneva v dan v kuhinji Retro Lángos Budapest v dveh restavracijah, zahvaljujoč več kot 80 zaposlenim.

Tradicionalni, ekološki in edinstveni okusi na mizi

In kakšne dobrote lahko pričakujemo, če obiščemo restavraciji na ulici Bajcsy-Zsilinszky ali Vécsey? Velike, sveže pečene langoše, ki jih naredijo resnično neustavljive najrazličnejše prelive: poleg večno priljubljenega sira in kisle smetane so na jedilniku tudi madžarski, štirisirni, piščančji paprikaš, BBQ pulled powring, kmečki in celo mehiški.

ARetroLángos Budapest nenehno eksperimentira z novimi okusi in rešitvami, pri čemer ima v mislih tradicionalne recepte in kakovostne sestavine. Ekipa si že od samega začetka prizadeva, da bi tudi tisti z alergijami na hrano ne zamudili izkušnje z langoši, zato so si izmislili lastno testo za langoše brez glutena.

Tudi vegani lahko v Retro Lángos Budapest najdejo svoje: naročite lahko tudi sirne in kisle smetane ter zelenjavne langoše na veganski način. Tisti, ki imajo radi sladko, pa bodo deležni nebeških palačink – navsezadnje se prava izkušnja z langoši konča z okusnimi žemljicami!

Retro Lángos Budapest od ponedeljka do nedelje pripravlja madžarsko kuhinjo z dušo in srcem. 22. marca se boste splačali odpraviti na lokacijo Vécsey utca po fantastične popuste in rojstnodnevna presenečenja!

Retro Lángos Budapest

1054 Budimpešta, Vécsey utca 3. | 1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 25.