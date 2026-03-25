Gastronomske dogodivščine v vrtnem mestu: 10 krajev, ki jih ne smete zamuditi v 16. okrožju

Čeprav 16. okrožje težko imenujemo središče Budimpešte, je ta del prestolnice, ki izžareva vzdušje vrtnega mesta, vsekakor vredno obiskati med sproščenim vikendom. Priporočamo deset restavracij in slaščičarn, kjer lahko uživate v fantastičnih okusih in spomladanskem soncu, medtem ko sedite na prijetnih terasah.

Csáklit Kávéház

Ena od nepogrešljivih postankov na vaših gastronomskih dogodivščinah v vrtnem mestu je Csáklit Kávéház, ki se nahaja na ulici Nonn János, kjer gresta z roko v roki sproščen brunch in kakovostna kava. Gostje so vabljeni, da uživajo v posebnih kavah, domačih pecivih in sezonsko posodobljenih zajtrkih, od lahkih jedi do obilnih bistrojskih jedi. Prijazen, domač prostor je idealen kraj za sproščen zajtrk, hitro kosilo ali popoldanski odmor za kavo. Če ste v 16. okrožju, če ste v 11. okrožju, se splača ustaviti na svežo torto – zlahka bi lahko postal stalni kraj!

1161 Budimpešta, Nonn János utca 3.

Kalóz Burger

Ideja Kalóz Burgerja je preprosta, a toliko pomembnejša: res dober burger je mogoče pripraviti le s svežimi, kakovostnimi sestavinami in s pozornostjo. Zato v Kalózu poseben poudarek namenjajo sočnim, z omako bogatim govejim burgerjem, ki se odlično podajo k hrustljavemu pomfriju ali sladkemu krompirju. Če nas poslušate, poskusite Kapitány Kedvencé ali Kalóz Burger, ki nista naključno najpogostejša izbira stalnih gostov. Uživajte v prijetnem času na prijetni terasi, kjer se lahko sprostite v pristnem zelenem okolju vrtnega mesta.

1162 Budimpešta, Szlovák út 142.

Kavarna Calmo

Kavarna Calmo se nahaja v 16. stoletju. Družinam prijazna specializirana kavarna, ki se ujema s primestnim okoljem 11. okrožja, kjer kavo večinoma pripravljajo lokalni pražarni. Njihov cilj je zagotoviti, da je pravi značaj kave očiten v vsaki skodelici in da lahko njihovi gostje jasno občutijo naravne okuse kave – zato na primer na pultu ne boste našli sladkorja. Rogljički in bageli ter pecivo čakajo tiste, ki pridejo na zajtrk. Cafe Calmo je stičišče, ki živi v ritmu primestnega območja: miren prostor, kjer se začnejo pogovori, se sklepajo odnosi in kjer se je dobro ustaviti za kratek odmor.

1161 Budimpešta, Rákosi út 100-98.

Corner’s Pub

Corner’s Pub je prvič odprl svoja vrata gostom leta 2000. V tem času se je veliko spremenilo, a ena stvar se ni: ne glede na to, kdaj vstopite, vas bo zagotovo pričakalo družinam prijazno, gostom usmerjeno vzdušje. Nenehno spreminjajoč se jedilnik, 48-delna vinska karta ter koncerti in stand-up večeri v pubu zagotavljajo, da se te restavracije preprosto ne da dolgočasiti. Če iščete ulično hrano ali azijske okuse, obiščite Corner’s Gyros & Burger bar in Corner’s Asia – v nobenem od njiju ne boste razočarani!

1161 Budimpešta, Rákosi út 114.

CZIN Bistro – Bar – Kavarna

Ekipa CZIN Bistro, ki je odkrito lokalna patriotska, se zavezuje, da bo v Cinkoto prinesla kakovostno gastronomijo. V skladu s tem lahko na jedilniku med drugim opazite anguški goveji file in rdečo tuno, poleg veganskih jedi in edinstvenih vin. Restavracija deluje tudi kot nekakšna točka skupnosti: pogosto lahko obiščete edinstvene gastronomske dogodke, degustacije koktajlov in vin ter glasbene programe. Če torej želite med obiskom okusiti ne le hrano, temveč tudi vzdušje dogodkov, spremljajte strani bistroja!

1164 Budimpešta, Szabadföld út 79.

Ropogós Bistro in vrt

Ropogós Bistro vas vabi na pravo revolucijo okusov, kjer po zaslugi kuharja Norberta Feketeja in njegove asistentke Vivi Nyuzo madžarske klasike in mednarodne jedi na krožnik pridejo z zanimivim preobratom. V elegantnem, a sproščenem bistroju lahko poskusite specialitete, kot sta tatarski sendvič iz jelenovega krače ali losos Wellington, a tudi vegetarijanci ne bodo razočarani: zanje imajo ločen meni, kjer lahko najdejo vse od predjedi do juh in glavnih jedi. Ogledati si je vredno tudi izbor vin, saj lahko izbirate med še posebej vznemirljivo ponudbo jedi, ki spremljajo vaš obrok.

1161 Budimpešta, Rákosi út 9.

Fazekas Cukrászda

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je njihov sladoled pri Fazekas Cukrászda svetovni prvak: izdelovalec sladoleda Ádám Fazekas je osvojil prvo mesto na tekmovanju Gelato Festival World Ranking. Medtem ko številne sladoledarne čakajo na toplejše vreme, lahko v Fazekasu od zadnjega dne februarja naročite cmoke – če raje pečete, izberite med nebeškimi rezinami tort in monosladic. Poleg tega bodo tudi ljubitelji brezglutenske prehrane našli kaj sladkega za pod zob: na pultu so na voljo tudi specialitete brez sladkorja, mlečnih izdelkov in glutena.

1162 Budimpešta, Csömöri út 209.

Kis Tirol Fogadó

Ime Kis Tirol Fogadó se verjetno sliši znano tistim, ki živijo in umirajo za avstrijsko kuhinjo: ko obiščete restavracijo v Rákosszentmihályju, lahko okusite okuse Alp, od hrustljavih krakov z bavarskim zeljem do parjenih cmokov. Dekor lokala vas takoj prevzame, kot da ste v prijetni koči: stene so od znotraj in zunaj obložene z lesom, karo zavese in rezbarjeno pohištvo pa vas takoj popeljejo v avstrijski penzion. Mirno vzdušje vrtnega mesta dopolnjuje tudi ogromna veranda, ki jo obdaja lepo vzdrževan vrt, ki pripada lokalu.

1161 Budimpešta, Batthyány utca 74.

Veranda Delikát

Veranda Delikát nam je ukradla srca kot pekarna in kavarna, zdaj pa ponuja tudi zajtrk, za kar smo neizmerno hvaležni: ob napornih delavnikih lahko tukaj začnete svoj dan že ob 6.30. Poslanstvo lokala je, da svoje jedi pripravljajo iz čim bolj zdravih sestavin brez dodatkov v sodelovanju z domačimi proizvajalci. V notranjosti prevladujeta provansalski in toskanski slog, pa tudi namigi, ki spominjajo na babičino kuhinjo in shrambo – če pa vreme dopušča, se usedite na prijetno teraso, od koder lahko uživate v bujnem vrtu.

1165 Budimpešta, Újszász utca 43.

Trgovina Évi Rétes

Pravo retro slaščičarsko izkušnjo lahko doživite, če obiščete trgovino Évi Rétes, kjer vas vsak dan čakajo domači štrudlji in piškoti. Poleg vedno prijaznega lastnika so tudi cene dobrot prava osvežitev po novem valu sladic v središču mesta: zadovoljni boste z razmerjem med ceno in vrednostjo štrudljev. Morda ni naključje, da avtobusi Csömöri út ustavljajo skoraj tik pred trgovino: preprosto izstopite na ulici János utca in skočite na sladice, ki spominjajo na babičine dobrote!

1161 Budimpešta, Csömöri út 148.