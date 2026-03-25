5 terasnih kavarn v Budimpešti, kjer boste uživali v prvih spomladanskih sončnih žarkih

Ne glede na to, ali je ledena ali topla, zagotovo ni pijače, ki bi bila bolj mamljiva kot dobra kava spomladi: in najboljše je, da si lahko privoščite zaslužen odmor za kavo pod odprtim nebom, na zelenih terasah!

Centrál Grand Cafe & Bar

Včasih za popoln dan potrebujete le kapučino, okusen Benedikt in spomladansko sonce – nihče tega ne ve bolje kot Centrál Grand Cafe & Bar. Terasa te zgodovinske kavarne v središču mesta je dobra izbira za zajtrk in popoldanska srečanja: kolekcija kapučina vključuje specialitete, kot je kapučino Crème Brûlée, ki popolnoma ponazarja okuse sladice. Tudi ponudba bruncha v Centru ima veliko dobrot: jajca Benedikt lahko naročite z lososom, avokadom ali zrezkom. Na jedilniku so tudi lahka kosila, juhe in sladice – in če želite sončno popoldne zaokrožiti z osvežilno pijačo, je kozarec domače limonade odlična izbira.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

pekarska jamica

Najljubša pekarna v Zuglóju je pred kratkim uradno razglasila sezono teras: zdaj lahko uživate v okusnih dobrotah iz pekarne, medtem ko sedite zunaj, obdani s številnimi rastlinami! V gastropubu, postavljenem v vrtni hišici, si lahko odmor za kavo še bolj polepšate s sladicami, kot so kruhova torta z limono in makom, pistacijevi polži ali Oreo browniji – karkoli izberete, bo zagotovo hit v sončnem popoldnevu.

1141 Budimpešta, Szugló utca 160/a

Restavracija, kavarna in terasa MagHáz

V nekdanji palači Pallavicini na aveniji Andrássy lahko uživate v svojem najljubšem viru kofeina v resnično čudovitem okolju. MagHáz, ki se nahaja v atrijskem dvorišču skupnostnega doma MagNet, je dobra izbira kadar koli v dnevu, saj deluje kot restavracija, kavarna in celo terasa! S prihodom prvih sončnih žarkov slednji prevzame glavno vlogo: v vse bolj zelenem okolju lahko ob kakovostni italijanski kavi iz pravične trgovine naročite sveže pecivo in zdrave prigrizke. Če se odpravljate za vikend, vnaprej povprašajte, ali so odprti!

1062 Budimpešta, Andrássy út 98.

Léghajó KERT

V bližini velikega igrišča Mestnega parka se nahaja fantastičen gastropub: to ni nihče drug kot Léghajó KERT, ki je od odprtja pred petimi leti ukradel nešteto src. Valjasta stavba je obdana z zunanjimi mizami, tako da je prostor za ležanje in predihavanje pod sončnimi žarki. Ob kavi lahko naročite tudi nešteto priboljškov: na pultu ponujajo krepke sendviče, kakovostno pecivo, sveže rogljičke in mlečne izdelke, o ikoničnih skutinih cmokih, ki so v Mestni park privabili toliko ljudi, sploh nismo govorili.

1146 Budimpešta, Dvorák sétány 1.

Csendes Társ

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Csendes Társ priljubljeno zbirališče prebivalcev 5. okrožja – še posebej s prihodom toplejših mesecev. Ko pride lepo vreme, vinski bar in kavarna na ulici Magyar izprazni svoje mize pri vratih Károlyi-kert in zabava na terasi se začne na veliko. Retro vzdušje notranjosti Csendesa pričarajo tudi zunaj kavne čudeže, ki jih ponujajo v skodelicah s pikami, in če je za kavo prepozno, lahko izbirate med stotinami vin za večerni nazdrav. Spremljajte njihovo Facebook stran, da boste prvi izvedeli za letošnji datum odprtja!

1053 Budimpešta, Magyar utca 16-18.