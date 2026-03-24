Prenovljeno pravljično kraljestvo čaka otroke v osrčju Bude

Eden najbolj priljubljenih otroških rajev v Millenárisu čaka družine v prenovljeni obliki, saj je bilo pravljično igrišče Zöld Péter popolnoma prenovljeno.

Zahvaljujoč razvoju ikonično igrišče v parku Buda zdaj ponuja še bolj vznemirljivo, spektakularno in varnejšo izkušnjo za malčke, ljudsko vzdušje pa je seveda še vedno eden glavnih čarov kraja.

Igrišče obiskovalce že ob vhodu popelje v pravljični svet: okrašena vrata pravljice Zöld Péter, elementi, podobni gradu, okrašeni s stolpi in motivi, ter izrezljani detajli ustvarjajo pravo vzdušje pustolovskega parka. Tudi grad je bil prenovljen in razširjen s prestolno sobo, plezalnimi stenami, rozetami in ogromnim toboganom. Popolnoma prenovljene so bile tudi klasične priljubljene igre, kot so veveričje kolo, gugalnica z ribami ali orjaška riba.

Ne manjka novih iger: ustvarjena je bila zipline, vrvni hodnik, posebna gugalnica in več kotičkov, ki temeljijo na igranju vlog. Prostor je še bolj čaroben zaradi izrezljanih pravljičnih kipov, vijugastih lesenih poti, počivališč in glasbene fontane.