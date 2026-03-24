Od maja bo spodnji nasip Pešte ponovno odprt za pešce

1. maja se bo nasip ponovno odprl in letos bomo lahko del spodnjega nasipa Pešte, ki je zaprt za avtomobile, zavzeli večkrat kot kdaj koli prej.

Sezona se začne z majskim podaljšanim vikendom in če bo šlo vse po načrtih, bomo leta 2026 lahko vsaj 115 dni hodili, piknikovali ali opazovali sončni zahod na bregovih Donave. Za primerjavo: lani je bil nasip odprt 107 dni, kar pomeni, da bomo letos imeli še več časa, da izkoristimo enega najbolj kul javnih prostorov v mestu.

Velika novica prihaja sredi maja, ko začne veljati fleksibilen prometni vozni red: od zdaj naprej bo nasip odprt tudi med tednom, tako da bomo lahko uživali v panorami in vzdušju Donave brez avtomobilov tudi v dolgih, toplih, spomladanskih in poletnih večerih. Novi sistem povečuje prostor za pešce in kolesarje, hkrati pa ohranja fleksibilnost v mestnem prometu.

Čeprav je bila tradicionalna otvoritev 15. marca letos zaradi tehničnih razlogov prestavljena, se organizatorji že v polnem teku pripravljajo na sezono: ekipa Valyo barva in popravlja mize za piknik, na otvoritev pa se pripravljajo celo s skupnim žarom.