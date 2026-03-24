7 otrokom prijaznih muzejev v Budimpešti, ki bodo očarali vso družino

Tokrat smo zbrali kopico otrokom prijaznih muzejev, ki obljubljajo odlične razstave in zabavno zabavo, kjer nobenemu članu družine ne bo dolgčas.

Literarni muzej Petőfi

Raziskovanje razstav Literarnega muzeja Petőfi je lahko fantastičen družinski program s starejšimi otroki, saj lahko tako še bolje spoznajo velike pesnike in pisatelje, o katerih so že slišali v osnovni šoli. Če prihajate z najmlajšimi, priporočamo serijo dogodkov Z dojenčkom v PIM, kjer se lahko udeležite vodenega ogleda in nato skupaj z učiteljem ustvarjalnega dela.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 16.

Muzej pravljic

Vsak kotiček Muzeja pravljic je poln igre: že od vhoda, prekritega z barvitimi kamnitimi bloki, se lahko počutite, kot da padate v bolj brezskrben svet. Poleg začasnih razstav ima ustanova Buda Grad tudi stalno razstavo z naslovom Svet madžarskih pravljic, kjer lahko premagate ovire in si prisvojite polovico kraljestva. V njem potekajo tudi predavanja, projekcije in ustvarjalne delavnice za otroke. Muzej pravljic je namenjen tudi vsem, saj so mislili še posebej na otroke z avtizmom: zanje imajo ob ponedeljkih rezerviran poseben termin, v katerem lahko sodelujete s prijavo.

1013 Budimpešta, Döbrentei utca 15.

Park zgodovine madžarskih železnic

Če so vaši malčki v fazi, ko obožujejo vlake, bo Park zgodovine madžarskih železnic zanje zagotovo nepozabna izkušnja, kjer se bodo lahko naučili veliko zanimivih stvari o pravih staromodnih lokomotivah in njihovih modelih. Brez skrbi, ta program bo pritegnil tudi odrasle – vsaj mi še nismo slišali za starša, ki se ne bi s širokim nasmehom skočil na miniaturno železnico, ki poteka skozi park!

1142 Budimpešta, Tatai út 95.

Muzej Óbudai

Letos mineva 10 let od odprtja obsežne stalne razstave muzeja Óbudai z naslovom Igre v mestu, kjer lahko med razstavljenimi predmeti najdete punčke, pohištvo za punčke, avtomobilčke, živalske figurice, gradbene in družabne igre ter gramofonske plošče. Poleg tega, da si lahko mladi ustvarijo celovito sliko o tem, s čim so se otroci včasih igrali, se bodo odlično zabavali tudi starši, saj je nostalgija zagotovljena. Muzej je odprt od torka do nedelje, za razstavo pa lahko kupite tudi zelo znižano družinsko vstopnico.

1033 Budimpešta, Fő tér 1.

Otroška in mladinska umetniška galerija Deák17

Galerija Deák17 je nepozabna kulturna točka za družine, kjer so otroci lahko tako gledalci kot ustvarjalci. Institucija, ki deluje tudi kot skupnostni prostor, »zaposluje« umetnike med 6. in 23. letom starosti in tako najmlajšim ponuja neprecenljivo umetniško izobraževanje. Vredno je spremljati njihove strani, saj Deák17 poleg razstav pogosto organizira kulturne programe, družinske popoldanske predstave in tabore. Poleg tega so vse razstave in programi prizorišča brezplačni, zato se vsekakor splača obiskati središče mesta.

1052 Budimpešta, Deák Ferenc utca 17.

Háza Magyar Zene

Razstava z naslovom Zvočne dimenzije Háza Magyar Zene ponuja izkušnjo življenja za mlade in stare. Namen vodenega ogleda, ki je posebej namenjen otrokom in poteka brez odraslih, ni skriti dejstva, da se lahko najmlajša generacija sreča s temami razstave glede na svoje potrebe, medtem ko se starši sproščajo. 90-minutna vadba otroke že od malih nog s pomočjo iger in glasbe uvaja v svet glasbe. Če bi raje sedeli na glasbenih predstavah, kot se za ta kraj spodobi, brez skrbi, saj vas čaka veliko takšnih programov.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 3.

Spominska hiša in zbirka Rótha Mikse

Spominska hiša Rótha Mikse v 7. okrožju je na več načinov prijazna do družin, saj poleg znižane vstopnine za tiste, ki prihajajo z otroki, lahko včasih celo ujamete brezplačne družinske popoldneve, ki so najbolj priporočljivi za otroke, stare od 5 do 12 let.

1078 Budimpešta, Nefelejcs utca 26.