Od revolucionarne ideje do rušenja: Pustolovska zgodba kavarne Pilvax

Ena najpomembnejših lokacij za naš državni praznik 15. marca je kavarna Pilvax. Vsi vedo, da je tukaj izbruhnila revolucija in da je bila tukaj prvič zapeta Narodna pesem – a le malokdo pozna zgodovino in posmrtno življenje tega legendarnega kraja. 15. marec ponuja odlično priložnost za raziskovanje bogatega življenja kavarne.

Začetki

Kavarna Pilvax se je začela s pravo ljubezensko zgodbo, saj se je soimenjaka kraja, Karla Pillvaxa, vse življenje zanimalo za gostinstvo. V mladosti se je preživljal kot natakar, delal je na parniku Franc Jožef I., ko je spoznal Madžarko Marijo Terezijo Giergl, v katero se je takoj zaljubil. Mladenič avstrijskega rodu ni potreboval veliko več, pustil je za seboj delo natakarja in duhovnika, ji sledil v Pešto in po poroki pomadžariziral svoje ime.

Novopečeni Károly Pilvax je pametno prepoznal priložnost, da bi bil med prvimi, ki so na Madžarsko prinesli kulturo kavarn po zgledu Dunaja in Pariza. Leta 1842 je prevzel vodenje kavarne Renaissance, ki jo je preoblikoval po svojih zamislih – zakaj bi jo sicer poimenoval po sebi?

Stene Pilvaxa so krasili portreti velikih Madžarov, kavarna pa je tako postala navdihujoče stičišče mladih intelektualcev in univerzitetnih študentov z revolucionarnimi idejami. Najpomembnejši mejnik pri tem je bil nastanek gibanja Mlada Madžarska, ki sta ga leta 1846 vodila Petőfi in Vasvári.

Dvorana svobode

Vendar Károly Pilvax ni bil več tisti, ki je revolucijo, ki se je začela v kavarni, opazoval izza pulta, saj je štafeto dve leti prej predal Jánosu Fillingerju, ki pa ni spremenil ne imena ne vzdušja lokala. Ne kot Petőfi, ki je kraj poimenoval Szabadságcsarnok po 15. marcu. Čeprav je pesnik večkrat ujel dušo ljudstva, patetično preimenovanje ni bilo uspešno: kot je v takih časih običajno, nihče ni tako imenoval Pilvaxa.

Poleg novega imena intelektualna dediščina Pilvaxa ni imela dovolj časa, saj je po zatiranju revolucije sledila huda kazen za uporabo imena. Kraj, ki se je prerodil v Kaffe Herrengase, je postal redno zbirališče avstrijskih policijskih vohunov in domačih informatorjev namesto marčevske mladine.

Nekadašnji Pilvax si je lahko povrnil del nekdanje slave leta 1891, ko je vodstvo prevzel János Schowanetz. Novi lastnik je oživil revolucionarno dediščino kavarne: na stene je razstavil slike borcev za svobodo, na otvoritvi pa se je pojavil celo Jókai.

Žal to ni bilo dovolj, da bi Pilvax preživel obsežne gradbene projekte monarhije po celotnem mestnem središču, zato so leta 1910 sprejeli odločitev o rušenju bloka, v katerem je bila kavarna. Lokal so dokončno zaprli leto kasneje, novembra 1911, s slovesno poslovilno slovesnostjo, stavbo pa so dokončno porušili dve leti pozneje.

Pilvax danes

Če bi ta članek napisal pred nekaj leti, bi se zgodba končala s tem žalostnim koncem. Na srečo pa je danes spet priložnost, da se usedete v legendarno restavracijo, saj je bila kavarna in restavracija Pilvax ponovno odprta leta 2022, po 111 letih – čeprav ne povsem na prvotni lokaciji.

Kraj združuje slog monarhije in notranje oblikovanje sodobnega časa, zato lahko poleg čistega, elegantnega pohištva opazite tudi poslikavo starega Pilvaxa in 12 točk na steni. Če bi torej radi doživeli zapuščino marčevske mladine, se odpravite na trg Pilvax v 5. okrožju!