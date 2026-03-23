Imamo datum: Kdaj se bo prenovljena Citadela ponovno odprla?

Ena najbolj znanih budimpeštanskih panoramskih točk bo svoja vrata ponovno odprla konec marca: prenovljena Citadela bo obiskovalce prvič sprejela v soboto, 28. marca, na vrhu hriba Gellért.

Trdnjava, ki je bila dolgo časa zaprta in nato popolnoma prenovljena, zdaj ne deluje le kot razgledna točka, temveč tudi kot odprt skupnostni prostor: notranje območje se je preoblikovalo v 6000 kvadratnih metrov velik javni park, ki ga lahko vsi obiščejo brezplačno.

Eden najpomembnejših elementov prenove je, da je nekoč zaprto trdnjavsko obzidje postalo dostopno na več točkah, zato Citadela ne ločuje več, temveč povezuje. Zahvaljujoč novim vhodom je lažje hoditi med obema stranema hriba, medtem ko se s sprehajalnih poti in razglednih teras še naprej razprostira ena najlepših panoram Budimpešte. Tudi okoliški zeleni prostor je bil bistveno razširjen: park zdaj obsega približno 20.000 kvadratnih metrov, kjer lahko srečamo tudi posebne rastlinske redkosti.

Nova Citadela ni le povabilo na sprehod. V trdnjavi so tudi kavarna, sladoledarna in trgovina s spominki, zahvaljujoč dostopnosti in novim dvigalom pa lahko vsakdo udobno raziskuje različna nadstropja. Prenovljeni Kip svobode in trdnjava sta dobila energetsko varčno dekorativno razsvetljavo, ki ob posebnih priložnostih obljublja spektakularno svetlobno predstavo.

Druga velika novost odprtja je razstava z naslovom Bastijon svobode, ki se nahaja v zahodnem rondelu. Približno 1700 kvadratnih metrov velika razstava predstavlja ključne trenutke in osebnosti madžarske zgodovine s spektakularnimi arhitekturnimi rešitvami.