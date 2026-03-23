Družinsko vesoljsko potovanje: 7 medplanetarnih doživetij v Budimpešti in okolici

Za raziskovanje vesolja vam ni treba vkrcati na raketo, saj vas v Budimpešti in bližini prestolnice čakajo interaktivne razstave, programi opazovanja zvezd in izletniške destinacije, podobne Marsu.

Razstava Življenje v vesolju // Etele Plaza (do 19. junija 2026)

Dih jemajoča razstava Življenje v vesolju, ki je že pustila milijone obiskovalcev po vsem svetu brez besed, je končno prispela v Budimpešto. Visokokakovostna razstava na edinstven način približa izkušnjo vesoljskega potovanja. Tri mesece, od 6. marca, bodo zainteresirane na Etele Plaza čakali tehnologija VR, simulatorji, ikonični vesoljski objekti in popolna rekonstrukcija vesoljske postaje. Razstavo si lahko ogledate le z vodnikom, ki vam bo predstavil veliko zanimivih informacij o vesoljskih potovanjih.

Razstava Pojdite v galaksijo! // Muzej gradu BTM (do 31. julija 2026)

Vesoljska doba je bistveno spremenila svet, način, kako razmišljamo o realnosti, prostoru in času. Razstava Muzeja gradu BTM z naslovom Na poti v galaksijo! predstavlja prav to preobrazbo, začenši z izstrelitvijo prvega Sputnika, ki jo lahko datiramo v leto 1957. Razstava preučuje preobrazbo znanosti in tehnologije ter odtise novega odnosa med domišljijo in resničnostjo na različnih področjih kulture, zlasti v madžarskem kontekstu. Razstavo bogati množica predmetov, ki so prav tako potovali v vesolje, slike, povezane s kultom astronavtov, video intervjuji z uglednimi osebnostmi tistega obdobja in znanstveni dokumenti.

Observatorij Svábhegyi

Če vas privlači tudi mistika vesolja in se imate za navdušenega ljubitelja astronomije, potem je observatorij Svábhegyi kraj, ki ga je vsekakor vredno obiskati. Največji, edinstveni observatorij v Budimpešti odpira okno v vesolje, saj lahko monumentalne planete in zvezde opazujete skozi ogromne teleskope v treh kupolah observatorija, ki se nahajajo na tem območju. Vendar to še ni vse, observatorij Svábhegyi redno organizira tudi še boljše programe, za katere je vredno spremljati njihovo spletno stran.

Rudnik boksita Gánt

Morda ste se vsi že poigravali z idejo, kako bi bilo videti pravo vesoljsko potovanje v resnici. Imamo dobro novico: Marsovske izkušnje lahko doživite, ne da bi vam bilo treba zapustiti planet Zemlja. Le obiskati morate rudnik boksita v Gántu in se prepustiti rdeče žareči, nezemeljski pokrajini. Mesto Gánt najdete v gorovju Vértes, približno 65 kilometrov od Budimpešte, kjer se lahko odpravite na futuristično potovanje skozi rudniški jašek, ki se lesketa v oranžnih, rumenih in rdečkastih barvah, in odkrijete 13 postaj učne poti Marsovske pokrajine v objemu nežno valovitih gričev.

Rudnik peska Fót

Vesoljsko izkušnjo ne morete doživeti le v Gántu, ampak tudi neverjetni kraterji rudnika peska Fót obljubljajo posebno onstransko potovanje. Le streljaj od Budimpešte, v Fótu, je nedelujoči rudnik peska, katerega eden od jam spominja na popolno puščavo, drugi pa na lunino pokrajino, posejano z rastlinami. Nekdanji rudnik ni le priljubljena izletniška točka, temveč tudi pogosta lokacija za snemanje in fotografiranje, v okolici pa uživajo tudi motokrosisti s svojimi vozili »moonwalkerji«.

Vesoljska šola Nebula

Vesoljska šola Nebula je fantastična pobuda, ki otrokom, ki ljubijo vesolje, omogoča, da se na igriv način učijo o vesolju pod mentorstvom pravih inženirjev in raziskovalcev vesolja. Vendar pa je vesoljska šola lahko vznemirljiva ne le za otroke. Združuje izobraževanje, ki temelji na izkušnjah, in znanstveni navdih ter si prizadeva vsem starostim zagotoviti vznemirljive in ažurne informacije ter celovit vpogled v svet vesoljskih potovanj. Vesolje lahko spoznate prek delavnic, taborov, strokovnih krogov, predstavnike vesoljske šole Nebula pa lahko srečate tudi na poslovnih dogodkih in šolah v okviru vznemirljivega srečanja.

HUNIVERZUM – Madžari v vesolju

28. februarja je madžarski Canaan o vesoljskih potovanjih, razstava HUNIVERZUM, ponovno odprla svoja vrata in na interaktiven način predstavila vznemirljiv svet vesoljskih potovanj in raziskovanja vesolja. Na razstavi se lahko seznanite z misijo Tiborja Kapuja, drugega madžarskega raziskovalnega astronavta, od izbora do vrnitve, in dobite vpogled v vsestranskost madžarskih vesoljskih dejavnosti. Preizkusite simulatorje, potopite se v skrivnosti neskončnega vesolja in spoznajte izzive vesoljskih potovanj. Razstava bo zagotovo ponudila izjemno izkušnjo za vse starosti!