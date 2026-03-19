Ruševine starodavnih cerkva v kotlini Zsámbéki vabijo na mistični izlet

Naša dežela je polna skritih zakladov in zanimivosti, ki samo čakajo, da jih odkrijete. V kotlini Zsámbéki se nahaja tudi pozabljena ruševina starodavne cerkve, ki jo je vredno obiskati med spomladanskim izletom.

Csabdi verjetno ni znan mnogim ljudem, je pa pravi biser za tiste, ki si želijo miru in tišine. Ena od njegovih posebnosti so ruševine cerkve, ki krasijo pobočje nad središčem vasi in veljajo za najstarejši grajeni spomenik naselja.

Atrakcija očarljive vasice v kotlini Zsámbéki se je ohranila kot ostanki cerkve iz obdobja Arpádovcev, za katero se ocenjuje, da je bila zgrajena v 13. in 14. stoletju.

Od stavbe, ki se je nekoč ponašala z dvema stolpoma, so danes vidni le 5-6 metrov visoki ostanki južnega stolpa in temelji stavbe. Čeprav je preteklost stavbe zavita v tančico skrivnosti, je imela cerkev na podlagi rekonstrukcij glavno ladjo s polkrožnim svetiščem in stranske ladje z ravnimi odprtinami, stolpe pa so domnevno varovale kamnite čelade.

Stavbo je nekoč obdajal zaščitni zid in jarek, znotraj katerega je bilo pokopališče, ki so ga še v 18. stoletju uporabljali za pokope. Danes okolico cerkve vzdržuje naselje, urejeno pobočje pa včasih uporabljamo kot prizorišče za prireditve.

Raziskovanje ruševin cerkve obljublja odličen spomladanski izlet, saj mimo ruševin vodi več pohodniških in kolesarskih poti.

Mistika, ki obdaja ruševine cerkve Csabdi, tiha spokojnost pobočja in čudovit razgled od tam ponujajo čarobna doživetja za vse, ki pridejo sem.