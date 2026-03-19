Redka spomladanska cvetlična preproga je prekrivala grajski park, ki si ga je mogoče ogledati brezplačno.

Ena najpomembnejših znamenitosti Sellyeja, ki velja za središče Ormánsága, je grad Draskovič, pa tudi arboretum, ki ga obdaja in je nedvomno najbolj poseben zgodaj spomladi.

Očarljivi arboretum Sellye je dom 240 listopadnih in 115 zimzelenih drevesnih vrst ter neštetih vrst cvetja. Poleg tega si lahko tukaj v naravnem okolju ogledamo tudi 11 del lesnih kiparjev.

S prihodom pomladi so začele cveteti zaščitene rastlinske vrste in v vsej svoji lepoti si lahko ogledate tako čudovite rože, kot so strogo zaščiten ilirski žafran, zimska kislica, brezstebelni jeglič ali zvonček.

Najlepši dragulj botaničnega vrta je nedvomno baročni grad Draskovič, ki izvira iz 18. stoletja. Sedanjo podobo je dobil sredi 18. stoletja.

Impozantno rezidenco je prvotno zgradila družina Batthyány, ki je v začetku 19. stoletja zamenjala lastnika kot poročno darilo, ko se je Erzsébet Batthyány-Strattmann poročila s Károlyjem Draskovicsom.

Zaščitena stavba trenutno deluje kot študentski dom in zato ne sprejema obiskovalcev. Vendar pa lahko vsakdo brezplačno obišče čudovit arboretum in uživa v več hektarjih svetlo obarvanega grajskega parka.

Kontakt:

7960 Sellye, Köztársaság tér 1.