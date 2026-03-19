Milijoni kresničk so zavzeli čudovit gozd Őrség

Pohodnike na zahodnih vratih naše države čaka spomladanska senzacija: najbolj priljubljeno polje kresničk v Őrségu je v polnem razcvetu!

Gozd Dobogó v okrožju Vas zgodaj spomladi pokaže svoj najlepši obraz: območje med Körmendom in Horvátnádaljo vsako leto zavzamejo kresničke, ki jih lahko občudujemo ob učni poti.

Letošnja sezona se je že začela v znamenitem gozdu kresničk, ki je del narodnega parka Őrség. Takoj ko so se pojavili prvi spomladanski sončni žarki, so tudi rože oblekle svoja snežno bela oblačila – in s svojim neprimerljivim razgledom konec februarja in v začetku marca navdušujejo fotografe in ljubitelje narave.

Dvokilometrsko učno pot Dobogó gozd lahko zlahka prehodite peš v 40 minutah, milijoni dišečih kresničk pa med pohodom zagotavljajo pravljičen razgled. Poleg tega učna pot zainteresiranim predstavi tudi živalski svet poplavnih ravnic rek Rába in Pinka!

Pomembno je vedeti, da je taljenje snega za seboj pustilo luže in veliko blata, zato se splača sprehoditi v gumijastih ali nepremočljivih škornjih. Bolj ko bomo skrbeli zanje, dlje bodo zdržali ljubki mali cvetovi: vse, kar moramo storiti, je, da se držimo poti, ki je zasnovana za zaščito ogenjčkov.

