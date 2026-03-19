Grad, vgrajen v pobočje Vértesa, vabi na izlet v srednjeveškem slogu.

Približno uro vožnje iz Budimpešte, na odcepu za Székesfehérvár, čarobni srednjeveški grad z višine opazuje promet na cesti 81. Za trenutek se ustavite tukaj in odkrijte skrivnosti trdnjave, ki je preživela turške čase!

Gotski zaklad županije Fejér, grad Csókakő, je edina srednjeveška trdnjava na tem območju. Grad, ki je bil verjetno zgrajen v 13. stoletju, je zanimiv, ker se ne nahaja na vrhu Vértesa, temveč na boku, na pečini, s katere se ponuja čudovit razgled na vinograde in vas spodaj, dlje pa lahko odkrijete tudi dolino Móri-ároka in gorovje Vzhodnega Bakonyja.

S parkirišča se lahko do znamenitosti Csókakő približate na dva načina: lahko izberete lažjo, asfaltirano pot, če pa nas poslušate, se povzpnite po strmejših, a hkrati bolj atmosferskih gozdnih stopnicah – ne pozabite na pohodniške čevlje!

Ogled gradu je v času uradnih ur brezplačen, če pa želite podpreti njegovo obnovo, lahko to storite v škatli za donacije pri vhodu. Prav tako je vredno imeti pripravljeno gotovino, saj morate, če pridete z avtomobilom, plačati za parkiranje.

Na poti nazaj se ustavite v spektakularnem parku skulptur ob vznožju gradu, kjer lahko med drugim odkrijete figure Jánosa Hunyadija in Ferenca II. Rákóczija.

