Eden najstarejših spomenikov v naši državi, ki že več stoletij varuje skrivnost ob vznožju gorovja Bükk, se je ponovno rodil

Rekonstrukcija najstarejšega ohranjenega cistercijanskega spomenika na Madžarskem, zgrajenega na srednjeveških temeljih, je končana – v okviru prenove je bila znamenitost obogatena tudi z novim centrom za obiskovalce.

Zgodovina cerkve Marijinega vnebovzetja v Bélapátfalviju sega v 13. stoletje: v naselju ob vznožju gorovja Bél-kő je bila takrat zgrajena cerkev za cistercijanski meniški red, ki je nato postala eden najpomembnejših materialnih spominkov na zgodovino reda na Madžarskem.

Poleg romantične triladijske znamenitosti je deloval tudi samostan, zgodovina stavbnega kompleksa pa je avtentičen odtis burnih stoletij madžarske zgodovine: cistercijanska opatijska cerkev v Bélapátfalviju je bila med tatarsko vpadnico opustošena, do 16. stoletja popolnoma izpraznjena, nato pa je bila porušena stavba oživljena z baročnimi slogovnimi značilnostmi. V 19. stoletju je bila na temeljih srednjeveškega samostana ustanovljena tovarna kamnitih izdelkov, ki je delovala do leta 1927 in povzročila ogromno škodo ostankom starodavnega obzidja.

Sedanja obnovitvena dela cistercijanske opatijske cerkve v Bélapátfalviju so se začela poleti 2022, vsebinski del rekonstrukcije pa je bil končan do decembra 2025.

Obnovljena je bila strešna konstrukcija triladijske cerkve z dvokapnico, zgrajene brez stolpa, posodobljena je bila kanalizacija in odvodnjavanje, stranski ladji pa sta dobili novo jekleno konstrukcijsko ojačitev. Med kamnito restavratorskimi deli je bila posebna pozornost namenjena obnovi glavnih vrat z okrasnimi letvami, zahvaljujoč mednarodnemu pogledu pa je bila impozantna rozeta obnovljena po italijanskem vzoru.

Seznam novosti dopolnjujeta tudi muzej in center za obiskovalce: obnovljena prižnica cerkve, njeno starinsko pohištvo in orgle ter kamnita galerija, ki predstavlja arhitekturne fragmente opatije, zagotavljajo pristno izkušnjo za širšo javnost.

Za popolno dokončanje kompleksa je potrebnih le še nekaj del, odvisnih od vremena, in patiniranja.