7 senzacionalnih programov zgodnje pomladi na najlepših krajih države za marec

Če je eno gotovo, je to, da vam tudi marca ne bo dolgčas, saj zgodnja pomlad obišče tudi najlepše kraje države: pozdravite novo sezono s kavalkado gastronomskih festivalov, arboretumov, prekritih s cvetjem, ogledov kleti in aktivnih rekreacijskih ogledov.

Festival snežnega cvetja // Alcsút Box

Čeprav vsak letni čas obleče Arboretum Alcsút na svoj način, festival snežnega cvetja zgodaj spomladi in z njim prvi glasniki pomladi dajejo lokaciji, bogati z naravnimi vrednotami, izjemen čar. Ob tem zasluženo priljubljenem, spomladi pričakovanem naravnem spektaklu obiskovalce na vsakem koraku spremljajo snežno bela cvetlična polja. Kot ponavadi na cvetenje močno vpliva vreme, dobra novica pa je, da Facebook stran arboretuma deli vse pomembne informacije o začetku cvetenja in dogodku.

Družinski izlet po potoku Hévíz (7., 8., 14., 15. marec 2026)

Med marcem se lahko večkrat udeležite nepozabnega družinskega doživetja, med katerim boste na triurni vožnji s kanujem odkrili čudoviti svet potoka Hévíz. Z veslanjem po vročem, počasi tekočem potoku s termalno vodo, izogibanjem lokvanjem in prečkanjem pod nizkimi mostovi si lahko prvi pomladni mesec polepšate. Med izletom, ki ga zlahka opravijo tudi začetniki, boste imeli priložnost spoznati vznemirljivo floro in favno potoka na dosegu roke. Na koncu veslanja se lahko ogrejete z okusnim vročim čajem in kuhanim vinom.

Ogled kleti Villánykövesd (6., 13., 20. in 27. marec 2026)

Ogled kleti Villánykövesd je obvezen za vsakega ljubitelja vina, ki obišče vinsko regijo Villány: ob sobotah v marcu boste imeli priložnost poskusiti njihova božanska vina v kleteh lokalnih vinarjev. Med 2-3 urnim programom lahko v naši kleti srkate 3-4 vina, a tudi domače vinske kleti ne bodo izpuščene. Če želite po ogledu še bolj popestriti svoje kulinarično uživanje, se splača ustaviti v Sárga Ház Borgerező, ki se nahaja ob vznožju vrste kleti. Lokacija je le nekaj minut hoje od železniške postaje, na voljo pa je tudi prevoz za varno sprostitev.

Festival Taste Balaton // več lokacij (6.-15. marec 2026)

S čim drugim bi se lahko začela pomlad, če ne z gastronomskim in kulturnim razcvetom festivala Taste Balaton? Desetdnevni dogodek, ki bo potekal med 6. in 15. marcem, bodo gostile najboljše restavracije na severni in južni obali Blatnega jezera. Med festivalom boste lahko uživali v ekskluzivnih degustacijskih menijih, se udeležili gastronomskih ogledov, koncertnih večerij, degustacij vin, literarnih razprav in predstavitev gostujočih kuharjev. Poleg tega bodo del programa tudi strokovna in znanstvena predavanja, zanimive delavnice in vpogled v zakulisje.

Vodeni ogled 100 let starega arboretuma Pintér Garden (6. marec 2026)

Prvi petek v marcu se lahko udeležite resnično posebnega vodenega sprehoda po vrtu Pintér v Pécsu, saj arboretum, ki spada v narodni park Donava-Drava, letos praznuje stoletnico. Park v neposredni bližini Tettye spomladi ponuja čudovit razgled: sprehajate se lahko med posebnimi zimzelenimi rastlinami, sadnim in okrasnim drevjem, odkrijete pa lahko tudi grajsko ruševino in očarljiv paviljon, za katerega ne boste našli boljšega spomladanskega fotografskega mesta kot je to. Med programom, ki traja približno eno uro, si lahko ogledate tudi razstavo Mecsek.

Tiszator Böllérfesztivál // Abádszalók (7. marec 2026)

V soboto, 7. marca, bo Abádszalók napolnil slastni vonj, saj bo potekal zelo priljubljen gastronomski festival v regiji Tisza Lake, Tiszator Böllérfesztivál. Za vsakogar, ki ga vsaj malo zanima, kako se kolje prašič, se najde prostor. Festivalsko vzdušje dopolnjujejo raznoliki glasbeni programi in tradicionalne predstave, vrvež na sejmu, gastronomska tekmovanja in degustacije. Dogodek obljublja odličen vikend oddih in je tudi odlična izbira za tiste, ki iščejo gastronomske dogodivščine.

Ogled vinarne Egri Csillag v dolini Szépasszony (14. marec 2026)

Z lepim vremenom ni prijetnejšega programa za konec tedna kot posedanje na sončnih vinskih terasah doline Szépasszony v Egerju in srkanje veličastnih vin tega območja. Izkušnjo lahko naredite še bolj nepozabno z udeležbo na ogledu kleti, ki bo potekal sredi marca, kjer si boste lahko eno za drugo ogledali vinarne: vaš načrt poti bo dober spremljevalec na tej poti, a pri igrivih ugankah boste potrebovali tudi svojo iznajdljivost. Med celodnevnim programom se lahko popoldne udeležite tudi vodene degustacije vin, če pa boste imeli veliko sreče, lahko celo osvojite vinsko večerjo.