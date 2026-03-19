5 čudovitih živalskih vrtov v državi, ki so dom pravljičnih opic

Pred kratkim je svetovni splet osvojil prikupen majhen kosmatinec: Punch, osiroteli makak, ki se sprehaja s plišasto živaljo, je v hipu ukradel srca milijonov po vsem svetu. Čeprav njegov začetek v življenju še zdaleč ni bil lahek, ima zgodba srečen konec – Punch končno teče naokoli skupaj z drugimi malimi opicami v živalskem vrtu Ichikawa. Če se tudi vi ne morete naveličati tega malčka, je čas, da odkrijete ljubljene ljubljence madžarskih živalskih vrtov!

Živalski vrt Debrecen

Čeprav si (še) ni pridobil celinskega slovesa, je ljubljeni prebivalec živalskega vrta Debrecen, Gedeon, prav tako dobil puhastega prijatelja. Mladič obročaste lemurke je žal izgubil mamo, zato so mu skrbniki podarili plišasto žival – in veliko ljubezni ter skrbi. Zahvaljujoč njihovemu strokovnemu znanju se Gedeon zdaj počuti varnega in se je – tako kot Punch – uspešno vključil v ekipo lemurjev v živalskem vrtu.

4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

Kecskemét Vadaskert

Malo ljudi ve, da je v Kecskemétu najmanjši živalski vrt v državi – naj vas njegova velikost ne zavede, to je resnično nekaj, kar morajo videti ljubitelji živali! Kecskemét Vadaskert lahko obiščete v samo eni uri, ima družinsko vzdušje, najboljše pa je, da je dom presenetljivo velikemu številu opic: od mandrilov do kapucinskih opic in Lisztovih opic, našli jih boste vse.

6000 Kecskemét, Műkerti sétány 1.

Madžarski živalski vrt in botanični vrt

Pomlad se v madžarskem živalskem vrtu in botaničnem vrtu začenja s pravim baby boomom, saj se je pred nekaj tedni v mestnem parku skotilo nešteto sadik. Vrsto novorojenčkov krepi tudi mladič veveričje opice, ki je osvojil že nešteto src: trenutno se oklepa materinega hrbta, od tam pa z radovednim pogledom opazuje okolico. Tudi kasneje malček ne bo ogromen, saj tudi odrasle veveričje opice pogosto tehtajo manj kot en kilogram – skoraj vedno skotijo le enega potomca naenkrat, vendar je njegova telesna teža petina teže matere.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 6-12.

Mini živalski vrt Komló

Mini živalski vrt v Komló trdno verjame, da lahko nudi dom le živalim, katerih srečo lahko zagotavljajo vsak dan. Imajo skoraj 150 živali, od katerih jih je veliko rešenih – nekatere lahko pobožate in nagradite z živalskimi priboljški. Kar zadeva opice, lahko v živalskem vrtu, ki letos praznuje 10. rojstni dan, srečate lemurje kot še nikoli: če ste starejši od 14 let, lahko vstopite vanje na lastno odgovornost!

7300 Komló, Munkácsy Mihály utca 46.

Živalski vrt in botanični vrt Jászberény

Opice v Jászberényju se resnično zabavajo: beloroki giboni v živalskem vrtu se ne morejo upreti prvim spomladanskim sončnim žarkom. Kot povsod drugod tudi tukaj giboni živijo svoje vsakdanje življenje v tesnih družinskih vezi in so izjemno zvesti svojim partnerjem. Vrsta velja za pravo redkost v naši državi in razen naselja Velike nižine je njene primerke mogoče videti le v Debrecenu in Nyíregyházi: tolpa Jászberény skupaj s številnimi drugimi majhnimi živalmi čaka mlade in stare v družinam prijaznem živalskem parku.

5100 Jászberény, Fémnyomy utca 3.