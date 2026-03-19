9 navdihujočih filmov o močnih ženskah na Netflixu in drugih za mednarodni dan žena

V čast mednarodnega dneva žena smo zbrali navdihujoče zgodbe – resnične ali izmišljene – v katerih glavni junaki rušijo zidove in dokazujejo, da ni nič nemogoče.

Navdihujoči filmi za mednarodni dan žena

Amy Adams v filmu Prihod

Divjina (Disney+)

Zgodba o ženski, ki si poskuša opomoči od hude osebne tragedije tako, da se sama odpravi na 1770 kilometrov dolgo pot.

Male ženske (HBO Max)

Družina March poskuša preživeti med ameriško državljansko vojno. Oče se bori na bojišču, njegova žena in štiri hčere pa poskušajo preživeti brez moškega.

Prihod (HBO Max)

Skrivnostni vesoljci prispejo na Zemljo v vesoljskih ladjah, elitna ekipa pod vodstvom jezikoslovke Louise Banks pa poskuša ugotoviti njihove namere.

Mad Max: Cesta besa (Netflix)

V postapokaliptični pustinji Max pomaga uporniški ženski in skupini zapornic pobegniti pred tiraninom, se ubraniti groženj in najti pot domov.

Gravitacija (Apple TV+)

Medicinski inženir na svoji prvi misiji vesoljskega plovila sodeluje z veteranskim astronavtom, da bi preživel katastrofo, ki uniči njihovo vesoljsko plovilo in jih pusti brez nadzora v vesolju.

Nyad (Netflix)

Pri 60 letih se atletinja Diana Nyad odloči, da bo izpolnila svoje življenjske sanje in preplavala 150 km dolgo odprto oceansko pot od Kube do Floride.

Plen (Disney+)

Naru, spretna bojevnica iz naroda Komanči, se bori za zaščito svojega plemena pred enim prvih visoko naprednih plenilcev, ki so prispeli na Zemljo.

Vse, povsod, ves čas (Apple TV+)

Neustavljiva grožnja grozi, da bo uničila celoten multiverzum, a morda še ni vse izgubljeno. Tema, ki ogroža naš obstoj, ima nekoga, ki ji lahko stoji na poti: kitajsko priseljenko srednjih let po imenu Evelyn.

Kraljica šaha (Netflix)

Dokumentarni film o šahovskem čudežnem dečku Judit Polgár, ki se bori proti skepticizmu, seksizmu in prvaku Garryju Kasparovu, da bi si prislužila mesto med največjimi v tej igri.