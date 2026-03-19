5 iskrenih izkušenj in nasvetov za darila, ki zagotavljajo veselje ob letošnjem dnevu žena

Na Madžarskem je 8. marec že od leta 1948 glavna vloga žensk in dam. Za to priložnost smo za vas zbrali najboljše izkušnje in nasvete za darila, ki bodo zagotovo narisali nasmeh na obraze vaših ljubljenih prijateljic ob mednarodnem dnevu žena.

Sejem cvetja ob dnevu žena // Plante Budapest (6.–8. marec 2026)

Ob mednarodnem dnevu žena Plante Budapest med 6. in 8. marcem organizira sejem cvetja ob dnevu žena. Cvetje za darila lahko naročite prek spletne trgovine do 4. marca, med sejmom pa ga boste imeli priložnost osebno prevzeti v cvetličarni na Madáchovem trgu. Tokrat ponudba vključuje veselo, živahno, sveže, hrustljavo in dišeče cvetje: mimoze, ki cvetijo s sončno rumenimi kroglicami, pisane tulipane, dišeče narcise in pastelno obarvane lončnice. Če nas poslušate, oddajte naročilo čim prej, dokler so zaloge še na voljo!

1075 Budimpešta, Madách Imre út 8.

Vinska večerja ob dnevu žena v ARAZ-u (7. marec 2026)

Na večer pred dnevom žena, 7. marca, vas ARAZ vabi na vinsko večerjo ob dnevu žena. Ob tej praznični priložnosti bo največja pozornost namenjena damam: strastna in značajska vina vinorodne regije Szekszárd, nebeške jedi in glasba v živo, ki bo večer dvignila na še višjo raven, bodo proslavile vsako žensko posebej. Tematska vinska večerja bo vključevala slastne jedi, kot sta rižota z jurčki Angus ribeye ali sufle s kavno kremo, skupaj z najboljšimi vini družinskega posestva Heimann, ki jih bo udeležencem večerje osebno predstavila Ágnes Heimann. Ne moremo si predstavljati boljše praznične priložnosti!

1074 Budimpešta, Dohány utca 42-44.

Peneče jutro v slaščičarni Dobay

Začnite svoje jutro na dan žena v stilu v slaščičarni Dobay, kjer lahko nazdravite na zdravje žensk, ki jih praznujete, s Penečim jutrom. Če želite sebi ali svojim najdražjim privoščiti pravo doživetje in peneče trenutke, je izbor zajtrkov v slaščičarni Dobay zagotovo hit. Skrbno izbrana izbira zajtrkov naredi ta čudovit dan še bolj prazničen: vznemirljive jedi spremljajo peneče pijače, kapučino ali sveže stisnjen pomarančni sok, ki jih kronajo najveličastnejše jedi za zajtrk, Croque Madame, jajca Benedikt in različice omlet.

Dobay Horváth-kert: 1016 Budimpešta, Krisztina körút 38. | Dobay BudaPart: 1117 Budimpešta, Garda utca 1.

Dan žena v Elyséeju (8. marec 2026)

8. marca bo Elysée Bistro & Kávéház prav tako praznoval ženske s posebno trihodno večerjo! Bistro, ki se nahaja poleg parlamenta, poleg prijetnega prostora za večerjo ponuja tudi srčno gastronomsko izkušnjo, kjer lahko preživite nedeljski večer v intimnem in prijaznem okolju. Poleg ponudbe, ki so si jo zamislili kuharji, bo restavracija dame ta večer počastila s kozarcem okusnega penečega vina Vinicola bianco.

1055 Budimpešta, Kossuth Lajos tér 13-15.

Sladkarije iz Ghraouija

Če želite svoje najdražje presenetiti z nepozabnim darilom ob dnevu žena, bodo čokolade Ghraoui zagotovljen uspeh. Bonboni, ki so skoraj mojstrovine, izdelane z največjo pozornostjo, bodo navdušili ne le brbončice, temveč tudi oči. Čokolade, izdelane iz naravnih sestavin, se lahko pohvalijo tudi z najkakovostnejšimi kakavovimi zrni. Seveda tudi dekorativna embalaža gurmanskih čokolad ni prepuščena naključju, zato si ne moremo predstavljati bolj elegantnega darila za tiste, ki so strastni ljubitelji umetniških sladic.

1061 Budimpešta, Andrássy út 31.