Najbolj okusna dimniška torta v mestu vas vabi na transilvansko kulinarično potovanje v bližini mestnega parka

Zdaj, ko se eden največjih javnih parkov v prestolnici, Mestni park, počasi, a vztrajno prebuja iz zimskega spanca, se splača eno popoldne ali konec tedna sprehoditi sem z najbolj okusno dimniško torto v Budimpešti v rokah.

V soseski mestnega parka, nasproti term Széchenyi, poleg budimpeštanskega živalskega vrta in botaničnega vrta, se nahaja slaščičarna Édes Mackó, ki prodaja dimniške torte in vsako jutro – pa naj bo to delavnik ali vikend – rdeče žari bukovo oglje v pečeh, tako da lahko gostje, ki prispejo zgodaj zjutraj, prejmejo svoje sveže pečene dimniške torte, narejene po tradicionalnem receptu.

Iz Transilvanije v mestni park

Dimniška torta se ne ozira na kar katero koli tradicijo, njen recept je bil prvič omenjen v transilvanski kuharski knjigi iz 18. stoletja. Tudi dimniška torta, pečena v Édes Mackó, prihaja iz tega območja, Székelyfölda, in že od prvega trenutka je sladica, prvotno poimenovana po dimniku peči, narejena po receptu naših starih staršev.

Sladko kvašeno testo – del katerega smo tudi mi zamesili – je znano tudi pod različnimi imeni: kürtősfánk, dorongfánk, zaradi spiralnega zvitja pa se imenuje tudi botarekelcs.

Kvašeno testo za dimniško torto, ki je od leta 2015 registrirana kot Hungaricum, je v Édes Mackó narejeno s sveže naribano limonino lupinico, pomembno vlogo pri doseganju popolne okusne izkušnje pa ima bukovo oglje, ki žari rdeče, včasih pri 800 °C. Glazura, ki se nad vročim žerjavjem hrustljavo zapeče, je še sveža in topla in posuta z različnimi dodatki.

Med tradicionalnimi okusi je najbolj priljubljen cimet, lahko pa bi rekli tudi, da je edina omejitev okusov tukaj vaša domišljija: sladkarije Székelyföld lahko naročite z orehi, kokosom, kakavom, pistacijami Bronte, liofiliziranimi malinami, čokoladnimi kapljicami in praženimi lešniki.

Vendar pa široka ponudba ne sega le na arome, saj poleg tradicionalnega testa izdelujejo tudi posebna testa brez glutena, laktoze, mlečnih beljakovin in jajc, tako da se tistim z občutljivostjo na hrano in intolerancami ni treba odpovedati sladkemu užitku.

Ponovno polnjeni kürtőskalác

Če kje, potem je tukaj še posebej dobra ponudba za ljubitelje kürtőskalácsa, saj je to edini kraj v Budimpešti, kjer kürtőskalác dobi nov pomen v več kot le kateri koli sladici.

Stalni član ponudbe je Kürtősbo, katerega bistvo je, da se mehko sladko testo pred peko napolni s čokoladno ali pistacijevo kremo, slivovo ali marelično marmelado, nato pa se, tako kot tradicionalni kürtőskalác, posuje s prelivi, ki se ujemajo z nadevom.

Druga specialiteta je Kürtősfondü, kjer lahko uživate v posebni gastronomski izkušnji, tako da rezine kürtőskaláca pomakate v različne prelive. Ponudbo bogati tudi ponovna zamislitev klasične makove gube s kürtőskalácom, zasluženo priljubljena Kürtős Guba.

Naštejemo lahko več razlogov, zakaj se splača obiskati slaščičarno, ki je odprta vse dni v letu, kjer lahko tako mladi kot stari uživajo v skrbno in strokovno pripravljenih sladicah, kavnih specialitetah, brezplačnih dobrotah ob sredah in petkih ter redno organiziranih tematskih vikendih v bližini Mestnega parka.

Édes Mackó kürtőskalács-cucrászda

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.