5 vznemirljivih gastronomskih festivalov v Budimpešti in okolici, ki bodo popestrili marec

S prihodom lepega vremena se lahko od začetka meseca udeležite fantastičnih gastronomskih dogodkov, bodisi v zaprtih prostorih bodisi na prostem, in si zagotovite nepozabna okusna doživetja.

Festival mangalice in želeja // World Mall (6.–8. marec 2026)

Če imate radi tudi pristno madžarsko kuhinjo, potem je med 6. in 8. marcem pravi kraj za vas Festival mangalice in želeja, ki ga bo gostil prireditveni prostor ob nakupovalnem središču World Mall. Tri dni lahko uživate v različnih jedeh iz krač in dobrotah iz mangalice, seveda pa želeja ne smete izpustiti iz gastronomske ponudbe. Na kraju samem si lahko v živo ogledate, kako se polnijo klobase, obiščete pa lahko tudi obrtni sejem z izdelki domačih ustvarjalcev. Organizatorji bodo poskrbeli tudi za zabavo za najmlajše.

Sramli Ball // Kis Tirol Fogadó (7. marec 2026)

Kis Tirol Fogadó v Rákosszentmihályju bo marec začel z živahno spomladansko otvoritveno zabavo, kjer boste lahko poskusili senzacionalen meni Oktoberfesta. Utrujenost po jedi na kraju samem lahko preženete celo s plesom, saj bo na Sramli Ballu do 23. ure nastopil 15-letni Takser Spatzen. Za dogodek vam ni treba kupiti ločene vstopnice, vendar vas bodo prosili za polog v višini 3000 forintov, ki jih je na srečo mogoče v celoti porabiti med dogodkom – bodimo iskreni, to ni pretežko storiti s toliko okusnimi bavarskimi jedmi!

IX. Revolucija žara v Füstölgőu // Zebegény (14. marec 2026)

Revolucionarno vzdušje 15. marca se oblikuje v obliki zabave z žarom na prostem na glavnem trgu Zebegényja v osrčju Donavskega ovinka, kjer bodo poleg burgerja iz goveje prsi postregli tudi makarone s sirom in štirimi siri, skupaj z dvema vrstama omake za žar in okusnim, sočnim ragujem iz pečene zelenjave in govejih ličnic. Zagotovo boste, če boste obiskali to mesto, doživeli pristno izkušnjo žara in še boljše grižljaje – zato ne oklevajte in čim prej sporočite Füstölgőu svojo namero o sodelovanju s sporočilom na Facebooku!

Okus Transilvanije // Muzej na prostem Szentendre (27.–29. marec 2026)

Szentendre je gostitelj največjega gastronomskega dogodka s transilvansko tematiko, Okus Transilvanije. Med 27. in 29. marcem lahko v Skanzenu okusite okuse Transilvanije in Romunije: izkušene transilvanske gospodinje in profesionalni kuharji lahko v Örömfőzdeju primerjajo svoje znanje in delijo izkušnje. Program, ki bo zajemal celoten vikend, bodo obogatili velikonočni sejem, predstavitve knjig in filmske projekcije, nastopila pa bosta celo družba bratov Bagossy in skupina Alma. Zabava – in seveda poln želodec – je zagotovljena tako za mlade kot za stare!

16. bazar kavnih barov // Groupama Arena (28.–29. marec 2026)

Največje praznovanje ljubiteljev kave bo potekalo dva cela dneva, 28. in 29. marca, na novi lokaciji: sodobni prireditveni center Groupama Arene na več kot 2000 kvadratnih metrih čaka ljubitelje kofeina. Dogodek bo predstavil različne razstavljavce, kavne inovacije, prvenstvo baristov in neomejene degustacije, kjer boste seveda imeli priložnost tudi nakupovati. Vstopnice v predprodaji so na voljo po znižani ceni do dneva pred otvoritvijo, a sodeč po tem, kako hitro so bile vstopnice za zgodnje ptice razprodane, verjetno ne bi smeli hiteti z nakupom.