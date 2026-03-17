5 odličnih krajev v Budimpešti za nebeške palačinke

Če vas nenadoma prešine neustavljiva želja, da bi kosilo zaključili z odličnimi palačinkami, vam pokažemo, kam v Budimpešti iti na to nepozabno sladico.

Palačinkarska palača in burger

Če iščete nove gastronomske dogodivščine, se v vrvežu ulice Király zlahka izgubite – zato stopite v palačo palačin, ne smete je zamuditi! Tukaj vas čaka resnično vzvišena okusna izkušnja: poleg tradicionalnih sladkih žemljic lahko poskusite tudi posebne sladice, ki spominjajo na suši. Če se želite izogniti sladki mrzlici, lahko izbirate tudi med slanimi palačinkami in sočnimi burgerji, postreženimi s hrustljavim krompirjem – čeprav se kajakomi verjetno ne boste mogli izogniti.

1077 Budimpešta, Király utca 41.

Restavracija Bank3

Zdaj lahko obiščete dve lokaciji restavracije, ki je zrasla iz ulice Bank utca 3 v Budimpešti, kjer vedno najdete sveže slane in sladke palačinke. Tudi pri velikih palačinkah ni slaba ideja: strežejo tako velike porcije, da bi jih bilo dobro pripraviti s tovornjakom s hrano. Še boljša novica je, da lahko palačinke naročite na meniju med tednom, tako da si lahko popestrite natrpane delovnike s svojimi najljubšimi jedmi – a za to boste morali, če ni dostave na dom, obiskati restavracije v bližini postaje podzemne železnice Arany János utca in ulice Váci út.

Bank3: 1054 Budimpešta, Bank utca 3. | Bank3 Green: 1131 Budimpešta, Madarász Viktor utca 10., stavba F

J&G Palacsintafaló

A VIII. Palacsintafaló, ki se nahaja v osrčju 2. okrožja, jemlje koncept velikih palačink resno, saj strežejo ogromne porcije in ne varčujejo z nadevi in prelivi. Poleg naših najljubših palačink Oreo, Kinder in Toffifee, ki so navdihnjene s piškoti in čokolado, preprosto obožujemo kreacije zlatih cmokov in makovih palačink, ki so tradicionalno madžarsko pecivo, zavito v testo za palačinke. Ekipa J&G je pomislila celo na restavracije brez glutena: svoje najljubše palačinke lahko naročite tudi z brezglutenskim testom. Ob vikendih je zelo priporočljivo rezervirati mizo, kar lahko storite prek spletne strani.

1088 Budimpešta, Vas utca 3.

Ahoy! Bar z vaflji, čokolado in limonado

Ne razumemo, zakaj ekipa Ahoy!, saj bi poleg vafljev, vroče čokolade in limonade zlahka dodali besedo palačinka svojemu imenu, saj ponujajo tudi nebeške, resnično kreativne velikanske palačinke. Na jedilniku so glavni adut bela čokolada-malina-pistacija, jesenski favorit cimet-jabolko-karamela in večne klasične dobrote z okusom Somló – slednje lahko zahtevajo tudi zapriseženi sovražniki rozin, saj ta različica sladice zlahka izpusti sporno suho sadje.

1053 Budimpešta, Kecskeméti utca 11.

Palačinkarnica Krep

Najljubša budimpeštanska palačinkarnica vas od ponedeljka do sobote pričakuje z odličnimi slanimi in sladkimi palačinkami ter božanskimi vaflji. Očarljiv, a nekoliko utesnjen jedilni prostor lokala v lepem vremenu dopolnjuje prijetna terasa, kjer lahko ob okusni kavi zlahka pozabite na vrvež. Za pultom boste srečali vedno nasmejanega lastnika, zaradi katerega ne boste razočarani nad kakovostjo hrane in postrežbe. Če kljub vsemu temu ne želite obiskati XXII. okrožja, naročite okusne žemljice na dom, ki so lahko vaše po zelo ugodni ceni, vključno z vključeno dostavo.

1221 Budimpešta, Kossuth Lajos utca 25-29.