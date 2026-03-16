Priljubljena glasbena produkcija se spomladi vrača v Budimpešto z našimi najljubšimi filmskimi soundtracky

Po več razprodanih sezonah se priljubljena produkcija filmske glasbe letos vrača v madžarske športne dvorane in gledališča s povsem novim glasbenim programom.

Dobra novica za ljubitelje filmske glasbe: srhljiva dela Johna Williamsa, Hansa Zimmerja, Dannyja Elfmana in največjih filmskih skladateljev bo to pomlad izvedel Donavski simfonični orkester.

Serija dogodkov, ki poteka že dve leti, je z neomajnim uspehom osvojila srca tisočev ljudi, saj lahko vidimo in slišimo tako zimzeleno glasbo, kot so Vojna zvezd Johna Williamsa – Čez zvezde, Pirati s Karibov – Suita Mrtvačeve skrinje Hansa Zimmerja ali Zorrova maska Hornerja in Mortimerja.

Prenovljeni program vključuje suito Gospodar prstanov Howarda Shorea in Whitney, mojstrovino Johna Powella Kako izuriti svojega zmaja in delo Billa Contija, ki ga je občinstvo vzljubilo v prvem delu filmske franšize Rocky pod naslovom Zdaj bom letel. Poleg tega bodo pred nami oživeli številni stari in novi filmski zvočni posnetki z neverjetno vizualno podobo in razkošno akustiko, zato bo izkušnja nova tudi za tiste, ki so se že udeležili katerega od prejšnjih koncertov filmske glasbe.

Zagotavlja zagotovljeno zabavo za vse starosti in zagotovo nikomur ne bo dolgčas, saj bomo lahko podoživeli ikonične melodije številnih filmskih priredb, od pravljic do znanstvenofantastičnih filmov in Schindlerjevega seznama, v povsem novi preobleki.

Vznemirljivi koncerti bodo zdaj potekali dvakrat, 10. in 17. aprila, v gledališču RaM-ArT v Budimpešti.