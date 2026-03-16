Orkester Danubia v živahni sezoni zasije z bogato glasbeno paleto

Moto orkestra Danubia letos, »Pesmi življenja – Pripadamo, igramo, smo prisotni«, se nanaša na eksperimentalni pogum njihovega umetniškega pristopa in njihovo prisotnost, od občinstva glasbene akademije do tistih, ki živijo na obrobju. Koncerti te sezone prikazujejo vse možne nianse bogate glasbene palete in tega ne smete zamuditi!

Ikonične mojstrovine in zvoki sedanjosti

Njihova serija glasbenih akademij nagovarja tako obiskovalce koncertov s črnim pasom kot pogumne začetnike. Od poletja do jeseni bodo v več svojih produkcijah predstavili izbrane mojstrovine Vivaldija, Ravela in Bizeta, Dohnányija, Kodályja in Bartóka. Sveti gral koncertnih dvoran, Beethovnovo IX. simfonijo, ki jo izvaja dirigent orkestra, Máté Hámorij, bodo ponovno postavili na program na koncertu Moj brat ali januarja 2027. Svetovno znani sirski pianist in skladatelj Malek Jandali bo prvič prišel na Madžarsko, njegov novi klavirski koncert pa bo v Evropi premierno izveden na novembrskem koncertu Zgodbe z vzhoda. Eden od vrhuncev sezone bo produkcija Pesmi življenja, ki bo primerjala poslovilna dela Richarda Straussa in Mahlerja, marca 2027.

Serijo koncertov na Glasbeni akademiji bo aprila 2027 zaključil ekskluzivni nastop priznanega kitajskega dirigenta Renchanga Fuja, na katerem bo predstavljen tudi Klavirski koncert Rumena reka, eno najbolj priljubljenih sodobnih del z Daljnega vzhoda, ki je na Madžarskem neznano.

Presenetljive žanrske fuzije, humor, filmska glasba

Od novembra 2026 do pomladi 2027 bodo v BMC in MOMKult na voljo fuzijski koncerti Bartók X Deva, Renaissance X Beatles, Mozart X Jazz, ki prinašajo nepričakovane žanrske pare. Nove predstavitve serije združujejo Vivaldija z ljudsko glasbo in raziskujejo navdihe ciganske glasbe za velikimi romantičnimi deli. Predstavam sledi plesna dvorana, simfonični karaoke ali ansambelska improvizacija.

Nadaljevala se bo tudi morda najbolj priljubljena serija skupine Danubia s komikom Péterjem Janklovicsom, The Music Hater, ljubitelje filmske glasbe pa bosta navdušili tudi dve povsem novi produkciji skupine, The Story Car in The Hollywood in Love. Ena prinaša uspešnice iz zlate dobe madžarskega filma, druga pa predstavlja emblematične filmske glasbe od V vrtincu do Angleškega pacienta.

Zgodovina, igra in gledališče, strnjeno v eni sami uri

Iskanje vrat v dušah najmlajših, skozi katera se lahko rodi prvi zvok in prva glasbena izkušnja – to je tisto, kar počnejo posebni otroški koncerti, ki so nastali po idejah Mátéja Hámorija. Predstave približajo klasično glasbo na igriv, zabaven način: koncert je s kratkimi razlagami, zgodbami in figurami, ki jih glasba oživi, vznemirljiv tudi za najmlajše.

Nova premiera serije, Karneval živali, bo februarja 2027, ki temelji na priljubljenem muzikalu Camille Saint-Saënsa. Vesel, domiseln koncert bo otroke vodil skozi nenavaden in humoren svet živali, z živim orkestrskim zvokom, v igrivem vzdušju in čarobnosti prvih koncertnih doživetij.

Obnovljene tradicije v najpomembnejših trenutkih leta

Hrestač z novo pravljico Dániela Varrója, klasični božič s Sinatrinimi pesmimi in novoletni koncert Dunaj-Budimpešta s Straussovimi valčki nam pomagajo doseči pravo luč praznikov v gostem decembru.