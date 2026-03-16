5 kulturnih programov v Budimpešti za začetek pomladi, ki bodo v marec prinesli svežo energijo

Spomladi ne oživi le narava: tudi naša najljubša gledališča, orkestri in galerije poskrbijo, da lahko sezono pozdravimo s svežo energijo. Naslednjih pet kulturnih programov vas bo zagotovo napolnilo z navdihom!

Marec v Narodnem gledališču

Življenje v Narodnem gledališču v marcu še naprej vre, gledališče Donave River Theatre pa ta mesec predstavlja tudi dve vznemirljivi novi produkciji: klasiko Thorntona Wilderja Naše malo mesto in novo produkcijo Attile Vidnyánszkyja, Marxov Kapital. V Budimpešto prihajajo tudi gostujoče predstave iz mnogih delov države, vključno z izjemnimi predstavami programa VISSEM, kot je večer umetnosti s sodelovanjem baleta Győr in 25 produkcij festivala Jelen/Lét. Klasična in sodobna glasba, proza in ples, za odrasle in mlade – na bregovih Donave vas čaka prava kulturna kavalkada z vrsto edinstvenih in neponovljivih priložnosti!

Essentia Artis // Pesti Vigadó (ves marec)

Essentia Artis, umetniški dogodek, ki traja celo pomlad, pričakuje svoje obiskovalce s štiridesetimi programi in več kot kdaj koli prej, petimi tematskimi dnevi, s finalom, vse do 9. maja v Pesti Vigadó, sedežu MMA. Letošnja parada posveča posebno pozornost praznikom in pomembnim umetniškim dnevom, hkrati pa ponuja smiselno sprostitev in umetniška doživetja za vse starosti. Na dogodku bodo nastopili umetniki, dejavni na področju arhitekture, filma in fotografije, literature, uporabnih in oblikovalskih umetnosti, likovne umetnosti, ljudske umetnosti, gledališča, glasbe in umetnostne teorije.

Mojstrovine Zsolnayja v secesijskem slogu // Galerija Virág Judit (6. marec 2026 – 19. april 2026)

Cene keramike so prevzele Galerijo Virág Judit, razstava iz njih, ki si jo je mogoče ogledati brezplačno, pa bo navduševala širšo javnost do 19. aprila. Razstava z naslovom Mojstrovine Zsolnayja v secesijskem slogu predstavlja izjemno zbirko Judit Virág in Istvána Törőja, ki je nastajala več kot tri desetletja na ulici Falka Miksa – prava zanimivost za ljubitelje umetnosti! Razstavljenih je bilo približno 120 kosov iz zbirke para, impresivna keramika pa izvira iz obdobja secesije (1896–1914), ki velja za razcvet tovarne Zsolnay. V gradivo so vključena le najboljša, najbolj reprezentativna dela!

VIII. Festival ruske glasbe // Glasbena akademija (12.–26. marec 2026)

Med 12. in 26. marcem bodo na Glasbeni akademiji zazvenele najlepše melodije ruske glasbe, poleg monofonih del pa bo Festival ruske glasbe občinstvo navdušil tudi s številnimi novimi deli. Ob temi »Portreti« lahko spoznamo človeški obraz skladateljev – Rimskega-Korsakova, Arenskega, Rahmaninova in Kabalevskega – ter njihove odnose med učitelji in učenci ter navdihe. Portrete ustvarjalcev bodo še bolj niansirali baletni in operni filmski ogledi, ogledali pa si bomo lahko celo nenavadno razstavo Ruskega nacionalnega glasbenega muzeja. Festival bo potekal na dveh lokacijah, v Budimpešti in Debrecenu!

Britanski filmski dnevi // Kino Puškin (19.–22. marec 2026)

Po velikem uspehu lanskoletnega dogodka bodo to pomlad v kinu Puškin znova v središču pozornosti najboljši britanski filmi: Britanski filmski dnevi so zavezani ničemur manj kot dokazovanju, kako raznolika je sodobna britanska kinematografija. Kupimo lahko vstopnice za osem filmov, med projekcijami pa smo lahko priča oblikovanju britanske identitete, medtem ko se preteklost in sedanjost na platnu pogovarjata med seboj – izbor vključuje osebne prvence, eksperimentalne celovečerce v svojem formalnem jeziku, dokumentarce, posnete z močno javno občutljivostjo, in klasiko iz leta 1961, predvajano s 35-milimetrske kopije. Škoda bi jih bilo zamuditi!