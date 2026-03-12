7 vodenih sprehodov po Budimpešti, ki vas bodo pozdravili po pomladi v marcu in jih ne smete zamuditi

Tokrat vas vabimo na najbolj vznemirljive vodene sprehode, ki vas bodo pozdravili po pomladi, kjer boste po dolgih zimskih mesecih ponovno odkrili skrivnosti najlepših stavb in sosesk prestolnice.

Draguljnica prestolnice

Med marčevskimi vikendi se ne boste mogli le seznaniti z zgodovino ene od mojstrovin Miklósa Ybla, temveč si boste končno lahko ogledali tržnico v grajskem vrtu, kot je še niste videli. Na vodenem sprehodu po gradu Buda lahko dobite odgovore na vprašanja, zakaj in kako je bil zgrajen impozantni neorenesančni kompleks stavb, ki se razteza vzdolž vzhodne strani Grajskega griča, spoznali pa boste tudi življenjsko pot oblikovalca. Med sprehodom bo oživela usoda kompleksa stavb, od njegovega nastanka do uničenja in obnove, kako je postal srednjeveška obrambna struktura, ustvarjalni kraj za generacije kiparjev in kako je postal hrupni Ifipark, središče kulture in umetnosti.

Datumi sprehoda: 8., 14. in 22. marec 2026

Pozabljena čudesa: Arhitekturni zakladi Kőbánye

Eno najbolj vznemirljivih okrožij Budimpešte ima neprimerljivo arhitekturno dediščino, za katero skoraj nihče ne ve. Ekipa long-step.are we walking? vas vabi, da 8. in 29. marca odkrijete pozabljene arhitekturne zaklade Kőbánye. Tukaj je torej odlična priložnost, da se čudite čudesom okrožja, ki je bilo nekoč vinograd na obrobju mesta, kamor so bogate družine hodile na počitnice in se skrivali izobčenci v hlačah. V Budimpešti monarhije, ki je v nekaj letih z vrtoglavo hitrostjo postala industrijsko predmestje, se je na tem območju naselila največja poljska skupnost v državi, ki še danes moli v lastni cerkvi.

Datumi sprehoda: 8. marec 2026

Lov na zaklad v secesijskem slogu v Lipótvárosu

V soboto, 14. marca, se boste splačali odpraviti v Lipótváros, kjer vas ekipa Korzózz Velünk! vabi na 2,5-urni lov na zaklad v secesijskem slogu. Če vas je vedno zanimalo, kako prepoznati znake secesije na stavbi ali kako je preperela peštanska stanovanjska hiša s fasado postala pravljični začarani grad, potem je ta sprehod za vas! Po odkrivanju posebnih stavb in znamenitosti se sprehod zaključi z obiskom posebne strešne terase, v ozadju pa je čudovita panorama Budimpešte.

Datum sprehoda: 14. marec 2026

Igralnica in molitev – sprehod po Tisztviselőtelepu

Zjutraj 21. marca se lahko odpravite na voden sprehod med historizirajočimi vilami, čipkastimi opekami in zgovornimi imeni ulic. Ni naključje, da si je Tisztviselőtelep v Józsefvárosu prislužil naziv najinteligentnejše vasi, saj so tu nekoč živeli zdravniki, učitelji, pesniki, pisatelji, skladatelji, umetniki, kemiki, arhitekti in člani Madžarske akademije znanosti. Zahvaljujoč tistim, ki so se sem preselili, se je tu rodil bivalni otok, stanovanjsko območje z enodružinskimi hišami, ki se je hvalilo tudi kot prvo naselje v državi, zgrajeno v zadružni obliki. Sprehod se začne pri cerkvi Matere Božje in konča pri gradu podobnem Vilinskem dvorcu.

Datum sprehoda: 21. marec 2026

Ogledi gradu Buda

Tretjo soboto v marcu bo MáraiKult od 10. ure dalje organiziral oglede gradu Buda. Vodeni sprehod se bo torej začel z razgledne ploščadi pravljičnega Ribiškega bastiona, s katerega se odpira dih jemajoč razgled na mesto, a bo na voljo tudi priložnost za spoznavanje skrivnosti bastiona, zgodovine srednjeveškega grajskega obzidja in cerkve Marijinega vnebovzetja. Pot skozi romantične, tlakovane ulice bo udeležence programa vodila do stolpa Marije Magdalene, z zgornjega nadstropja katerega boste lahko občudovali 360-stopinjsko panoramo.

Datum sprehoda: 21. marec 2026

Čarobni hrib Gellért

21. in 22. marca se lahko od 10. ure dalje odpravite na raziskovanje čarobnega hriba Gellért. Udeleženci sprehoda se bodo sprehodili po donavski strani hriba Gellért, pri čemer se bodo pogovarjali o puščavnikih, Rimljanih, Citadeli, Kipu svobode, zgodbe pa bodo obarvane s fantastičnimi panoramskimi točkami. Med 2,5-urnim sprehodom lahko dobite odgovore na tako vznemirljiva vprašanja, kot so kaj je Buda Green, od kod izvira ime Kelenhegyi út, po kom je bil oblikovan Kip svobode in zakaj sta na vrhu hriba dva ogromna klavirja?

Datumi sprehoda: 21. in 22. marec 2026

Budafok 100: Tradicionalna zdravilna kultura v Budafoku

Ob 100. obletnici razglasitve za mesto Budafok letos praznuje nešteto vznemirljivih programov. 28. marca se lahko na vodenem sprehodu, posvečenem tej priložnosti, seznanite s tradicionalno zdravilno kulturo, kjer se bomo pogovarjali o preteklih tegobah, boleznih in zdravilih, ki so se uporabljala za njihovo zdravljenje, pa tudi o cepljenjih, napojih, preobratih želodca in osupljivih praksah. Sprehod vključuje tudi delavnico, teoretično znanje dopolnjujejo praktične izkušnje, udeleženci sprehoda pa se lahko naučijo preizkušenih receptov, seznanijo pa se lahko tudi z zdravilnimi rastlinami, ki divje rastejo na vrtovih in ob pločnikih.

Datum sprehoda: 28. marec 2026.