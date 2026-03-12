5 očarljivih skrinjic z dragulji v Budimpešti, kjer lahko najprej občudujemo prebujajočo se naravo

Po dolgi zimi nam že minuta sonca nariše nasmeh na obraz, medtem ko nestrpno čakamo, da si narava spet nadene svoja najlepša oblačila. In ko se pojavijo prvi popki, spet oživijo tudi mestni trgi, med katere smo prinesli nekaj skritih, drobnih prostorov, kjer lahko najprej občudujemo spomladansko prebujanje.

Vrt Károlyi

Koncept raja v mestnem središču dobi nov pomen, ko vstopimo v vrt Károlyi, kjer bujne krošnje listov, zelene trate in bujni cvetlični otoki, ki označujejo zelene oaze, krasijo prostor, katerega vsak centimeter je prežet z aristokratskim sijajem. Slednje ni čudno, saj je najstarejši vrt v mestnem središču že od srednjega veka v lasti škofov in visokih gospodov, kot je Antal Károlyi. Tako so nekoč tukaj zahajali palatin József, Alexandra Pavlovna (palatinova žena) in celo Marija Terezija. Danes nam je odprta starodavna skrinjica z dragulji, ki jo s prehodom, posejanim z bralnim kotičkom, povezuje Literarni muzej Petőfi. Na vrtu lahko monotono žuborenje fontane pogosto popestri hrup otrok, saj je tam odlično igrišče za majhne otroke, za starejše pa so na voljo knjige iz avtomata POKET in knjižnica skupnosti. In če postanemo lačni, moramo le skočiti k sosednjim vratom, saj se lahko skozi vrata, ki vodijo v Astorio, napolnimo s hrano in pijačo iz Tihega partnerja.

Muzejski vrt

Le streljaj od vrta Károlyi, na drugi strani bulvarja, se lahko iz sence sveže zelenih krošenj dreves naveličamo čudes narave. Ko se kopamo v plesočih sončnih žarkih, se morda niti ne zavedamo, koliko časa je Muzejski vrt že preživel. Območje je država kupila od družine Batthyány leta 1813, Madžarski narodni muzej je bil zgrajen leta 1847, prvo drevo pa je bilo v vrtu v slovesnem okolju posajeno leta 1855. Njegova ustanovitev je bila pravi skupnostni napor: ker država ni zagotovila finančne pomoči, je bil ustanovljen »vrtni sklad«, v korist katerega so v veliki dvorani muzeja potekali koncerti. Končno je Muzejski vrt dobil svojo končno obliko leta 1880, kjer nas danes čakajo romantične promenade, igrišče in slaščičarna Geraldine.

Vrt Trefort

Od Muzejskega bulvarja se težko poslovimo, saj senčni vrt Trefort obdajajo stavbe, ki so jih zasnovali največji arhitekti monarhije – Imre Steindl, Antal Wéber, Samu Pecz in Alajos Hauszmann. Parcela, ki je bila nekoč v lasti Grassalkovičev, je bila kupljena leta 1809 in je do leta 1847 gostila univerzitetni botanični vrt. Nato so proti koncu stoletja postavili ikonične univerzitetne stavbe, notranje dvorišče pa so poimenovali Trefortov vrt v čast Ágostonu Trefortu, največjemu reformatorju madžarskega šolstva. Danes ta oaza, v kateri domuje Fakulteta za humanistiko ELTE, čaka vse, ki se želijo prijetno sprehoditi po osrčju palačnega okrožja. Poleg živahnega vzdušja, razprostirajočih se krošenj dreves in impozantnih stavb kavarna Műhely Egyetem ponuja okusne prigrizke, klub Treffort Garden & Library pa ponuja pijačo, kvize, vznemirljiva predavanja, koncerte in številne druge programe za mimoidoče.

Lőrinc pap tér

V enem kotu zelo majhnega in zelo odmaknjenega Lőrinc pap tér se srečata Darányijeva palača – znana tudi kot tesarska hiša – in neorenesančna palača Ráthonyi Reusz, zgrajena leta 1893, nasproti nje pa se dviga cerkev Presvetega Srca. Sredi trga stoji veličasten kip v spomin na grofa Nándorja Zichyja, kar ni naključje, saj je grof skupaj z grofico Teréz Győry začel gradnjo cerkve, palača gospoda Zichyja pa še vedno stoji na strani trga ob ulici Mária. Prijetno, središče mesta je bila nekoč izrazito boemska soseska in medtem ko so tisti, ki so tja zašli, lahko podnevi priča moralnemu življenju, so pod okriljem noči trg zavzeli dorbézoli. Nič čudnega, saj je tukaj deloval eden najbolj razvpitih podzemnih pubov tistega časa, Két Pisztoly. Če na trg prispemo s tramvajem 4-6, bi bil greh, če bi se sprehajali le tako daleč, saj nas le nekaj korakov stran čakata mediteransko vzdušje Trga Mikszátha Kálmána in romantični čar ulice Reviczky.

Trg Ferenca Liszta

V resnično impozantnem okolju, med Oktogonom in Operno hišo, se skriva z drevesi obdan Trg Ferenca Liszta, na koncu katerega se dviga stavba Glasbene akademije. Območje, ki je še posebej primerno za urbano zgodovinsko doživetje, na obeh straneh meji na terasaste restavracije, bistroje in kavarne, tako da se lahko med obiskom udeležite celo gastronomskega ogleda. In če želite slišati besedo ali dve ne le o sedanjosti, ampak tudi o preteklosti kraja, potem bodo naše vrstice nadaljevale zgodbo. Dolga, dolga leta je na mestu trga stala široka ulica, nato pa je spremembo prinesla tovarna svile Valero, zgrajena tukaj, skupaj z razvojem mesta. Tovarna, podobna gradu, je sprožila razvoj območja in ulica se je imenovala Fabriken Gasse. Leta 1810 je bilo območje, kasneje znano kot Gyárjeva ulica, zasajeno z drevesi, dokler leta 1907 ni obiskovalcev pričakal park.