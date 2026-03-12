Priljubljen ansambel nas bo marca seznanil z glasbo ljudstev, ki živijo ob Donavi.

Donava ni le geografski pojem, temveč tudi skupna izkušnja: hkrati ločuje in povezuje, nosi zgodbe, oblikuje kulture in že stoletja navdihuje umetnike. To večplastno dediščino obuja jubilejna predstava Ansambla umetnikov Donave, Balade o Donavi – Plesi in molitve ob Donavi, ki praznuje skoraj 70. obletnico ansambla.

Produkcija ni »balada« v klasičnem smislu: vrača se k prvotnemu pomenu besede in pripoveduje zgodbo skozi ples. Gradi na glasbi, gibih in ritualih ljudstev, ki živijo ob Donavi, ter riše poseben duhovni zemljevid, na katerem se srečata Vzhod in Zahod. Razgibane koreografije in meditativni trenutki hkrati prikličejo moč in očiščevalni mir reke.

Glasbeni svet večera, ki bo 14. marca v Narodnem gledališču, bo na posebne višine dvignil Moški zbor StEfrem, ki s svojo vokalno močjo tvori most med tradicijo in sodobnim izrazom.