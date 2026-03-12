Od Marije Terezije do moderne plesne dvorane: Zgodba o svileni rolni Óbuda

Na stičišču Miklósovega trga in ulice Harrer Pál stoji nenavadna, eliptična stavba, tiho skrita, mimo katere mnogi hodijo, ne da bi slutili, da njene stene ohranjajo spomin na enega od zgodnjih poskusov v madžarski industrijski zgodovini. Svilena rolna Óbuda ni le primer redke arhitekturne oblike, temveč tudi odtis prizadevanj gospodarske politike iz 18. stoletja, ki je želela Madžarsko spremeniti v proizvajalko surovin za cesarsko svilarno industrijo.

Cesarski načrt za spodbuditev svilarne industrije

Zgodba sega daleč nazaj, življenje stavbe se praktično začne s prizadevanji države za gospodarski razvoj v 18. stoletju.

Po izgonu Turkov je Marija Terezija spoznala, da svilarna industrija dednih provinc potrebuje zanesljivo surovino, zato je poskušala na Madžarskem vzpostaviti gojenje sviloprejk. Poleg vsega tega je podpirala tudi sajenje murv, da bi zagotovila hrano gosenicam, in organizirala je zbiranje kokonov, da bi zagotovila zadostno količino surovin v avstrijske delavnice.

Njen sin, Jožef II., je nadaljeval to politiko, vendar ni bil več zadovoljen z Madžarsko, ki je zagotavljala surovine; želel je, da bi prvi koraki predelave potekali lokalno. Zato so od 1760-ih in 1770-ih začeli nastajati klekljarne in filatoriji oziroma predilnice, v prvih so iz kokonov pridobivali fino svileno nit, v drugih pa so te niti spreli v močnejšo prejo. Polizdelek so nato odpeljali na Dunaj, kjer so iz njega izdelali končno, luksuzno kakovostno svileno tkanino.

Prva predilnica svile v državi je bila zgrajena v Óbudi, kot protiutež klekljanici pa je tam delovala tudi predilnica svile. Ta stavba je bila v naslednjih stoletjih uničena, vendar je njen spomin ohranjen še danes v imenu postajališča Filatorigát HÉV.

Italijanski mojstri in gradbeništvo v Óbudi

Ekipa strokovnjakov iz Italije je igrala ključno vlogo pri organizaciji madžarske svilarske industrije: ustanovitev tovarne v Óbudi je temeljila na strokovnih navodilih Agostina Mazzocata. Izvajalec gradnje je bil József Tallherr, drugi arhitekt Zbornice, s čigar pomočjo se je gradnja začela s financiranjem iz zakladnice.

Delo je hitro napredovalo: avgusta 1785 se je začel poskusni obrat enajstih strojev, polna proizvodnja pa se je začela 1. julija 1786. Objekt je naročil sam kralj Henrik II. József je tudi obiskal in osebno pozdravil delavce na gradbišču.

Arhitekturna zasnova tovarne je še danes precej edinstvena. Njen tloris spominja na tekalno stezo: pravokotnik dopolnjujeta dve polkrožno oblikovani zapirali, kar arhitekturna teorija pozna kot panoptikonsko ureditev. Enonadstropna stavba z notranjim dvoriščem ima klasicistične in poznobaročne značilnosti, z okni s kamnitimi okvirji.

Med delovanjem manufakture so bili kotli za klekljanje postavljeni vzdolž stebrov; Pritličje in prvo nadstropje sta bila oba velika, neprekinjena delovna prostora, kjer so predelovali kokone.

Viharna stoletja

Po Mazzocatovi smrti je njegov sin, takrat Károly Roscogni, vodil tovarno, ki je delovala do leta 1830. Z ukinitvijo podjetja je stavba izgubila svojo prvotno funkcijo.

Vendar pa je med veliko poplavo Donave leta 1838 odigrala nepričakovano vlogo: mnogi prebivalci območja so tukaj našli zatočišče, saj je masivna konstrukcija hiše utrpela relativno malo škode. Do sredine stoletja pa je bila skoraj popolnoma prazna in jo je državna blagajna prodala na dražbi.

Njen novi lastnik je postala Donavska parniška družba, ki jo je uporabljala predvsem za skladiščenje in gospodarske namene. Med drugo svetovno vojno je bila močno dotrajana stavba obsojena na rušenje, a so jo vojne okoliščine na koncu rešile: rušenje ni bilo izvedeno, zato je previjalnica svile, za razliko od mnogih drugih industrijskih spomenikov v Óbudi, preživela.

V petdesetih letih prejšnjega stoletja so jo obnovili in v njej zgradili stanovanja, vendar se je njeno stanje v naslednjih desetletjih začelo znova slabšati, zato je sredi sedemdesetih let sledila še ena prenova.

Kulturni eksperimenti in doba plesne dvorane

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so strokovnjaki za dediščino razvili več možnih načrtov uporabe: razpravljali so o muzeju gledališke zgodovine, knjižnici, centru za prosti čas in celo gostinskem obratu.

Na koncu se je javna kulturna funkcija izkazala za izvedljivo: stavba je za nekaj časa postala priljubljeno prizorišče za plesno gibanje in druge kulturne pobude. Z leti so se v njene zidove preselili knjižnica, uredništvo revij, filmski in video studio ter civilne organizacije. Po rekonstrukciji, ki je sledila temeljiti raziskavi stavbe, so maja 1985 tukaj odprli Javni kulturno-informacijski center.

Po spremembi režima je stavba ponovno spremenila funkcijo: dolgo časa je imela pisarne različnih podjetij, danes pa deluje kot poslovna in prireditvena stavba.