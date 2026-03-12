Letošnja Budimpeštanska noč gledališč resnično oživi pomlad

Marca se vrača Budimpeštanska noč gledališč, v kateri bo več kot petdeset gledaliških skupin in prizorišč v prestolnici odprlo svoja vrata javnosti.

Z geslom »Izberite nas – igrajmo skupaj!« kultni dogodek Budimpeštanske noči gledališč na nenavaden način zbliža gledalce in ustvarjalce: ogledamo si lahko posebne predstave, pokukamo v zakulisje, sodelujemo v interaktivnih programih, razpravah, improvizacijah in celo odkrivamo skrite prostore posameznega gledališča.

Kulturna pustolovščina je tudi skupnostna izkušnja, v kateri sodeluje celoten gledališki spekter mesta, od kamnitih gledališč do neodvisnih delavnic, od otroških in mladinskih predstav do glasbenih in proznih produkcij. V tem edinstvenem in neponovljivem večeru lahko pričakujemo programe, kot še nikoli doslej, in srečanja, ki presegajo običajne okvire avditorija.

Noč budimpeštanskih gledališč ni nič manj kot odprtje pomladi: 21. marca se lahko smejimo, razmišljamo, igramo skupaj in ponovno odkrivamo, koliko nas povezuje gledališče.