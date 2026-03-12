7 fantastičnih razstav v Budimpešti, če želite pomlad začeti s kulturnimi doživetji

S prihodom pomladi ne oživijo le narava, temveč tudi najljubši muzeji prestolnice in navdušijo obiskovalce s številnimi očarljivimi začasnimi razstavami.

Inštitut za javno umetnost HINTS: Naprej v vsakdanje življenje, polno presenečenj! // Galerija Budimpešta (do 3. maja 2026)

Nova razstava galerije bo predstavila delo Inštituta za javno umetnost HINTS, ki je deloval v Budimpešti med letoma 2001 in 2010 ter je bil umetniški kolektiv, sestavljen večinoma iz žensk. Skupina se je v 2000-ih izkazala za pionirko na Madžarskem, saj so njene članice z vstopom izven zidov institucij in v javni prostor poudarjale vsakdanjost in dostopnost likovne umetnosti. Njihova osnovna načela so vključevala recikliranje, igrivost, skupnost in sodelovanje, kar se odraža v razstavljenih delih, pogosto dopolnjenih z interaktivnimi elementi.

1036 Budimpešta, Lajos utca 158.

Flotila – Neoznačena oznaka: Razstava Róberta Nunkovicsa // Galerija Budimpešta (do 3. maja 2026)

Róbert Nunkovics nas popelje v poseben svet, v vsakdanje življenje nekdanje vojašnice Petőfi v Újpestu. Območje je bilo nekoč baza rečne flotile Honvéd, legendarne, elitne vojaške enote, odgovorne za plovnost Donave in Blatnega jezera, odstranjevanje min in naloge obvladovanja nesreč. Z razpustitvijo flotile leta 2001 se je končal poseben vojaški svet, katerega spomini so skupaj s praznimi stavbami ostali skrivnost javnosti. Osebni spomini so oživljeni z intervjuji z nekdanjimi člani flotile, zvočnimi posnetki in videoposnetki, ganljivi prizori pa obiskovalcu omogočajo, da zlahka začuti izkušnjo svobode, nevarnosti in skupnosti.

1036 Budimpešta, Lajos utca 158.

Urbana krajina // Muzej Kiscelli (do 30. junija 2026)

Nova muzejska razstava preučuje urbano izkušnjo obdobja med letoma 1974 in 1989 skozi fotografije, ki beležijo specifične vizualne odtise bivalnega prostora poznosocialističnih mestnih prebivalcev. Razstava se je loteva tako z umetniškega kot urbano-zgodovinskega vidika in prikazuje, kako je progresivna fotografska vizija tistega obdobja oblikovala podobo mesta in njegovo interpretacijo. Predstavljeni umetniki predstavljajo različne generacije in ustvarjalne pristope, a skupaj rišejo večplastno vizualno pripoved, ki je pomembno prispevala k oblikovanju fotografske in družbene samopodobe tistega obdobja.

1037 Budimpešta, Kiscelli utca 108.

Neobrezano – Resničnost krhkih fotografij // Muzej etnografije (do 5. julija 2026)

Nova razstava Muzeja etnografije raziskuje malo znani svet madžarske fotografije zgodnjega 20. stoletja skozi originalne, neobrezane steklene negative. Razstava ne predstavlja le delovanja ateljejev in fotografov tistega časa, temveč tudi skrite podrobnosti, ki so izginile iz že pripravljenih slik, in tako razkriva proces, družbeno okolje in vsakdanje ozadje fotografije. Ranljivo, a bogato vizualno gradivo ohranja spomin na minuli podeželski svet, hkrati pa poudarja, kako so tehnične možnosti in zgodovinski dogodki, zlasti prva svetovna vojna, oblikovali vlogo fotografij v osebnem in skupnem spominu.

1146 Budimpešta, Dózsa György út 35.

V galaksijo! // Muzej gradu BTM (do 31. julija 2026)

Začasna razstava z naslovom Proti galaksiji! predstavlja vznemirljivo temo, in sicer kako je vesoljska doba spremenila človeško razmišljanje o svetu, prihodnosti in sebi. Poleg tehničnih prebojev in znanstvenih dosežkov razstava raziskuje tudi kulturne odtise, ki so se pojavili v vsakdanjih predmetih, podobah in domišljiji, s posebnim poudarkom na madžarski perspektivi. Organizirana okoli lika vesoljske ladje in astronavta, vzbuja navdušenje, strahove in utopična upanja tistega obdobja, hkrati pa sprašuje, kako se je odnos med resničnostjo in fantazijo spremenil od »zore vesoljske dobe« do danes.

1014 Budimpešta, Szent György tér 2.

Svobodno do mila // Hiša tradicije (do 29. novembra 2026)

Razstava na novo interpretira vsakodnevne higienske prakse skozi predmete kmečke kulture in ustvarja živo povezavo med preteklostjo in sedanjostjo. Vezeni tekstil, pripomočki za pranje perila in doma narejena mila niso le uporabni predmeti, temveč tudi priče načina življenja, ki temelji na samoohranitvi in je usklajen z ritmom narave. Razstava raziskuje tudi vprašanja čistoče, telesa, tabujev in skupnostnega znanja, hkrati pa opozarja na dejstvo, da današnje razmišljanje o trajnosti pogosto temelji na izkušnjah preteklosti.

1011 Budimpešta, Corvin Square 8.

Ponovno rojena dvorana sv. Štefana // Grad Buda (stalna razstava)

Razstava impozantne dvorane sv. Štefana z orodji zgodovinske rekonstrukcije in sodobne interpretacije obuja svet nekdanjega reprezentativnega prostora gradu Buda ter predstavlja proces nastanka, uničenja in ponovnega rojstva dvorane. Na stalni razstavi lahko obiskovalci spremljajo zgodovino slovesne dvorane s pomočjo sodobnih fotografij, modelov in instalacij, sodobno umetniško delo pa z nove perspektive reflektira zapuščino sv. Štefana.

1014 Budimpešta, Szent György tér 2.