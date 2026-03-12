Špansko okusno potovanje v prestolnici: 5 odličnih restavracij, kjer lahko spoznate novo kulturo, jed za jedjo

Tapas, paella, pintxos: vse to presega koncept hrane in predstavlja začimbe španske gastronomije kot kulturni simbol, ki ni nič drugega kot skupnost. Zato se zberite okoli velike mize in se s svojimi najdražjimi potopite v nebeške okuse španske gastronomije!

Ultramarinos Martinez

Šunke in klobase, ki visijo s stropa, sirove specialitete na pultu in številne vrste oliv: vse to ni le običajno v restavraciji na ulici Bartók Béla út, ampak je tudi najboljša mera pristnosti. Španski koncept Ultramarinos, ki združuje delikateso in bar, je v Budimpešti že nekaj let. Če vas torej kakšna jed na jedilniku mika, jo lahko najdete na policah delikates in jo odnesete domov. Pred tem pa se je vredno ustaviti v Martinezu, saj španskega občutka ne dajejo le vrhunske jedi: mediteranska notranjost, v kateri so celo ploščice iz španske zemlje, nas v trenutku očara.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 14.

Pata Negra Asador

Minilo je že 22 let, odkar Pata Negra s svojimi tapasi pozlačuje gastronomsko paleto prestolnice, kjer s svojimi 3 enotami izstopa med restavracijami, ki ponujajo kulinarične dobrote. Zdaj pa se osredotočimo na najnovejšega člana Pata Negre, Pata Negra Asador, ki je bila prvotno mišljena kot restavracija z zrezki, a je javnost tukaj vzljubila tudi tapase. Zahvaljujoč temu v restavraciji ne smemo izpustiti čudovitih španskih jedi z zrezki, pa tudi sirov španskih proizvajalcev – narejenih izključno za restavracijo – ter tapasov z zelenjavo, mesom in morskimi sadeži.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 39.

Pintxo Bar

Pintxo Bar nas potegne iz vrveža mestnega središča na Egyetem Squareu na sproščeno večerjo, katerega poslanstvo ni nič drugega kot to, da svojim gostom poleg tapasov in kulture pintxo ponudi tudi živahno izkušnjo. In tukaj ne bomo pogrešali pristnih okusnih doživetij, saj so lastniki restavracijo zasnovali na podlagi svojih let, preživetih v Španiji. Jedilnik se redno spreminja, a eno je gotovo, tradicionalni španski, katalonski in baskovski tapasi so tukaj neprekosljivi.

1053 Budimpešta, Henszlmann Imre utca 1.

Foto: Pintxo Budapest (Facebook)

Arquitecto Pitpit

Ljubezen do Španije se je rodila tudi v enem najlepših notranjih dvorišč Budimpešte z odprtjem Arquitecto Pitpita pred nekaj leti in od takrat neprekinjeno traja. In če se ustavimo v tapas baru, ki ga skriva palača Almássy, moramo le ugrizniti v eno od tradicionalnih španskih jedi, ki jih je na novo zamislila ekipa Pitpita, in v trenutku nas bo očaral mediteranski občutek življenja. In čeprav ta španski raj leži v osrčju palačne četrti, tukaj ni ničesar premišljenega, ni nerodnega, ampak so sprostitev, nebeški okusi in številne vrste tapasov zagotovo zagotovljeni.

1088 Budimpešta, Ötpacsirta utca 2.

El Hispano

Fernando García je v Budimpešto prispel iz Španije v času covida in se naučil vseh podrobnosti vodenja kuhinje v Pintxu. Nato je sanjal o svojem lokalu, ki se vrača k preprostim, a odličnim španskim tradicijam, kjer recepti prihajajo od njegove babice, iskrico pa dajejo tradicije namesto trendov. Tako se je rodil El Hispano, ki je španski do srži in kjer lahko poleg tapasov razvajamo svoje brbončice tudi s španskimi klasikami in mediteranskimi predjedmi.

1046 Budimpešta, Nagysándor József utca 3.