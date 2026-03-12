Novo v Budimpešti: 8 na novo odprtih krajev, vrednih ogleda v marcu

Preden zares udari pomlad in se začne sezona teras, odkrijte naslednjih osem na novo odprtih gastropubov: tokrat so na našem seznamu le najbolj vznemirljive novosti!

Beugró Corner

Popolnoma nov gastropub na Bethlenovem trgu se vedno splača obiskati: ne glede na to, ali hrepenite po domačem burgerju z žemljicami, skledi juhe ali le vroči kavi, boste tukaj zagotovo našli tisto, kar iščete. V Beugró Cornerju postanejo celo delovniki izjemni, kakovost je dobila povsem nov pomen, vrata pa so na stežaj odprta celo za majhne hišne ljubljenčke – ne bi nas presenetilo, če bi kmalu postal redna točka za domačine. Njihove palačinke s ptičjim mlekom in skutinim sirom so si že pridobile veliko bazo oboževalcev!

1071 Budimpešta, Bethlen Gábor tér 3.

nor/ma Bartók

Košček Skandinavije se je preselil v Bartók, saj je nor/ma konec februarja tukaj odprl svojo novo lokacijo. Na pultu – kot ste morda že vajeni v Kecskeméti utca, parku Széllkapu, pri Telekom Székház in Hamzsabégi ut – so na voljo nordijske pecivo, čudeži iz kislega testa in posebne sladice, medtem ko mlinček diši po kakovostni posebni kavi. Seveda boste v ponudbi našli tudi nekaj novega – poskusite čim prej!

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 32.

Bloom by Cinnamon

V hladnih mesecih je ikonična restavracija za brunch na Csalogány utca doživela popolno preobrazbo – s prihodom pomladi pa je ponovno odprla svoja vrata in postala še bolj barvita, živahna in energična, kot smo si lahko predstavljali! Po 8 letih Cinnamon zdaj pod imenom Bloom čaka svoje stare in nove redne goste, s povsem novo podobo in dobrotami: dobro vzdušje in brezhibna izkušnja s kavo sta seveda enaka.

1027 Budimpešta, Csalogány utca 21.

Moja prijateljica s’Pizzatura

Sprezzatura ali pristna italijanska lahkotnost in preprostost v modi: in s’Pizzatura vse to prinaša v kuhinjo. V družinski piceriji na ulici Városmajor utca ni prostora za pretirano razmišljanje – prav to naredi vsak grižljaj njihove pice, lazanje in italijansko navdihnjene sladice popoln. Prijazno vzdušje, okusi Neaplja, sveže, domače – pokličite, preden pridete, saj je njihova kapaciteta omejena, zanimanje pa veliko!

1122 Budimpešta, Városmajor utca 34.

Poppy Budimpešta

Ko gre za sladkarije, Švedi niso šala: vsako soboto se zbere na tisoče družin, da skupaj izberejo svoj tedenski obrok sladkarij. Sladki ritual ima celo posebno ime – lördagsgodis, ki ga lahko zdaj pri Poppyju dobi vsak. V pisanem kraljestvu sladkorja lov na sladkarije poteka po konceptu pick&mix – Sofia in Hampus sta s severa prinesla 90 švedskih sladkarij, ki vabijo vse sladkosnede na ulico Rumbach utca.

1075 Budimpešta, Rumbach Sebestyén utca 15/B

Kavarna Páholy

Ne glede na to, ali ste na poti v gledališče ali si želite le privoščiti hiter odmor za kavo, lahko v prvi vrsti kavarne Páholy uživate v odličnih gastronomskih doživetjih. V specializirani kavarni na ulici Szent István körút, v bližini Vígszínház, so glavna jed kava Herz New York, domače pecivo in slastni sendviči – ne smemo pa pozabiti niti na jedi fusion bistro. Poskusite celoten repertoar po vrsti!

1137 Budimpešta, Szent István körút 12.

Éclat Budapest

Najnovejša gastronomska zvezda mesta se je lotila nič manjše naloge, kot da na novo napiše vse, kar ste mislili o žanru zajtrka. Éclat odpre svoja vrata zgodaj zjutraj, tako da lahko v elegantnem okolju uživate v skrbno sestavljenih jedeh do 10.30. Poleg klasičnih, kontinentalnih dobrot, svežega peciva, vrhunskih kav in izbranih sirov ne manjka domačih specialitet – in vse to lahko uživate po fiksni ceni in v neomejenih količinah.

1095 Budimpešta, Lechner Ödön fasor 4.

Silly Bar

Nekaj mladih je imelo velike sanje: menili so, da je čas, da Teréz körút prevzame dobro vzdušje in še boljši meni koktajlov. Zato so odprli Silly, da lahko s prijatelji nazdravite s prefinjenimi pijačami in brezalkoholnimi specialitetami – v sproščeno elegantnem okolju, tako da niti vaša denarnica ne bo obremenila. Rezultat? Nov favorit v Terézvárosu!

1067 Budimpešta, Teréz körút 37.