Zakladi Kecskemet: 9 spektakularnih znamenitosti v draguljnici Južne Velike nižine

Morda se niti ne zavedate, koliko čudovitih znamenitosti ponuja Kecskemet – zato se odpravite na izlet v okrajno središče Bács-Kiskun in raziščite čim več njegovih kotičkov!

Cifrapalota

Kje bi lahko bolje začeli kot z biserom Kecskemet, ki že od leta 1903 navdušuje tako domačine kot obiskovalce v osrčju mesta. Secesijska stavba, ki jo je zasnoval Géza Márkus, je bila zasnovana kot stanovanjska palača: skozi leta so v njej poleg stanovanj delovale tudi trgovine in igralnica, danes pa je osrednji razstavni prostor muzeja Katona József Kecskemet. Njeno pročelje krasijo pisane majolike ploščice, glazirane ploščice na strehi in okrašeni dimniki – slednji so mojstrovine tovarne Zsolnay v Pécsu. Dobro je vedeti, da je palača Cifra trenutno prekrita z dekorativno folijo, njena prenova pa naj bi bila končana leta 2028 – vendar se življenje tu ne ustavi in tam organizirajo nešteto kulturnih programov.

6000 Kecskemét, Rákóczi út 1.

Vrt in pekarna Bazalikomos

V središču mesta Kecskemét naravo in ljubitelje dobrot čaka prava oaza. Zahvaljujoč vrtu Basilikomos lahko na prostorni terasi, posuti z zelišči, v družbi božanskih kav in hrustljavega peciva spremenite svet – ali pa si celo naročite kakšno dobroto za začetek dneva. »Užitni« vrt obdajata obrtna pekarna in čajnica, v svežem gastropubu pa se lahko udeležite celo delavnic.

6000 Kecskemét, Budai utca 12.

Spominska hiša Józsefa Katone

Avtor dela Bán Bán se je rodil leta 1791 v Kecskemétu – njegova rojstna hiša je danes muzej, odprt za vse, ki bi radi izvedeli več o življenju in delu Józsefa Katone. Spominska hiša je lep primer kmečke arhitekture 18. stoletja: ob visokih, zaprtih, zelenih vratih je mogoče opaziti množico tipičnih elementov ljudske arhitekture Kecskeméta. Vogalna hiša se nahaja na križišču ulic Katona József in Bán Bán.

6000 Kecskemét, Katona József utca 5.

Arboretum Kecskemét

Arboretum prestolnice Kiskunság, ki je brezplačen za obisk, je iz Kecskeméta enostavno dostopen z avtobusom in avtomobilom, območje pa je razdeljeno na tri glavne dele: zaščitni gozdni pas, zbirko hrastov in zbirko – slednjega je mogoče prehoditi po 14 poteh. Na učni poti s 15 postajami pisane table pripovedujejo o podnebnih značilnostih Kecskeméta, pa tudi o favni, flori, glivah in živahnem žuželčjem življenju arboretuma. Če se oddaljite od učne poti, se lahko sprehodite po dodatnih očarljivih majhnih poteh med več kot 800 vrstami lesnatih rastlin, po občudovanju vrtnega ribnika, polnega vodnih rastlin, pa si lahko privoščite odmor v očarljivo zasnovanem počivališču.

6000 Kecskemét, Nyíri út 48.

Madžarski muzej fotografije

Z zbirko več kot milijona eksponatov je Madžarski muzej fotografije nepogrešljiv ogled, če iščete umetniške zaklade. Stavba hrani madžarske in tuje, sodobne in zgodovinske fotografije, negative, stroje, predmete in dokumente, njen najstarejši eksponat pa ni nič drugega kot dagerotip iz leta 1840. André Kertész, László Moholy-Nagy, Robert Capa … če naštejemo le nekaj najbolj znanih imen, katerih dela si lahko ogledate. Kar zadeva zgodovino stavbe, ni manjkalo preobratov: zgrajena je bila leta 1890, kmalu zatem, ko jo je kupila ortodoksna judovska skupnost, preurejena v sinagogo in nato po drugi svetovni vojni dolgo časa prazna, dokler je ni prevzel Madžarski muzej fotografije.

6000 Kecskemét, Katona József tér 12.

Sutus Vendéglő

Če ste po dolgem dnevu ogledovanja lačni in si zaželite nekaj okusnega, ne zamudite Sutus Vendéglő, ki streže najboljše madžarske jedi na karo prtu. Družinsko vodena restavracija slovi po ugodnih, raznolikih jedeh in prijazni postrežbi – zato se splača rezervirati mizo, da se prepustite tradicionalnim dobrotam!

6000 Kecskemét, Dózsa György út 13.

Narodno gledališče Katona József

Ljubitelji gledališča bi morali obiskati tudi središče Južne Velike nižine: Narodno gledališče Katona József v Kecskemétu ni zadnje v arhitekturnem smislu! Impozantno stavbo so zasnovali dunajski mojstri – isti, ki so zasnovali tudi Vígszínház. Poleg zunanjosti gledališča je impresiven tudi njegov repertoar: izbirate lahko med odličnimi komedijami, očarljivimi dramami in glasbenimi predstavami.

6000 Kecskemét, Katona József tér 5.

Živalski vrt Kecskemét

Živalski vrt Kecskemét je specializiran predvsem za predstavitev domače divjadi in avtohtonih madžarskih domačih živali, s svojo površino treh hektarjev pa velja za najmanjši živalski vrt v naši državi. Poleg avtohtonih vrst obiskovalcem nasmeh na obraz pričarajo tudi levi, opice urlikavci, papige, tigri, medvedi in številne druge živali – številni programi pa so zanimivi tako za mlade kot za starejše.

6000 Kecskemét, Műkert 1.

Park Benkó Zoltán

V osrčju Kecskeméta bodo tudi ljubitelji aktivne rekreacije našli svoje: park Benkó Zoltán je znan kot citadela sprostitve. 174 hektarjev velik travnat in drevored park vključuje tudi čudovito jezero, kjer se lahko prepustite različnim vodnim športom. Če se vam zahoče, se lahko povzpnete tudi na najvišjo točko v okolici, umetno ustvarjen hrib Benkó, s katerega lahko uživate v čudovitem razgledu na park in mesto. Poleti se bo splačalo vrniti, plavati, ležati na peščeni plaži in si nato privoščiti obilno večerjo!

6000 Kecskemét, Csabay Géza körút 7.