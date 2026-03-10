8 znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi in vas bodo zvabile v eno najlepših vasi v Donavskem ovinku

Zebégény pogosto imenujejo dragulj Donavskega ovinka – nič čudnega, saj očarljive ulice vasi in veličastna panorama z gore to mesto naredijo resnično edinstveno destinacijo v naši državi. Za vas smo zbrali znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi, če obiščete to mesto.

Grad Dőry

Skriti dragulj Zebegényja je bleščeči grad Dőry, zgrajen na začetku 20. stoletja. Stavbo v eklektičnem slogu na bregovih Donave je kot dom zgradil baron Vilmosné Dőry, grad pa je trenutno v lasti družine Sauska. Čeprav stavbe, imenovane tudi Vila Dőry, ni mogoče obiskati, se moramo zadovoljiti z občudovanjem njenega sijaja od zunaj. Zanimivo dejstvo o gradu je, da se člani družine Dőry pojavljajo kot liki v zgodovinskem romanu Posebna poroka Kálmána Mikszátha.

2627 Zebegény, Dózsa György út 22.

Kalvarija in Kalvarijska kapela

Celoten ogled Zebegényja vključuje tudi raziskovanje Kalvarijskega hriba, kjer se lahko sprehodite skozi 14 postaj Jezusovega trpljenja. Ko se vzpnete na hrib, si lahko ogledate 9 postajnih hiš, ko pa pridete na pobočje, si lahko ogledate klasicistično Kalvarijsko kapelo, zgrajeno sredi 19. stoletja, katere zunanje stene ohranjajo še štiri postaje, notranjost kapele pa ohranja zadnjo postajo. Cesta do vrha hriba je že sama po sebi čudovita, a ob kapeli vas čaka intimno, mirno okolje.

2627 Zebegény, Kálvária út

Skalna kapela svetega Mihaela

Na pobočju hriba Kálvária, na vijugasti cesti, ki se vije po gori, lahko odkrijete skalno kapelo, ki je bila po legendi zgrajena na mestu jame, v kateri so nekoč živeli lokalni puščavniki. Tu je bila postavljena prva sakralna zgradba v Zebegényju, cerkev sv. Mihaela, od katere je danes ostalo le v skalo vklesano svetišče, ob katerem je simbolni grob zadnjega puščavnika. Sredi 20. stoletja sta László Jékey in njegova žena Magda Bartóky dala v jamo zgraditi romansko fasado v obliki timpanona in okrašena vrata iz kovanega železa, v katerih so danes ohranjeni kipi iz svetišča in relief, ki so ga izdelali puščavniki.

2627 Zebegény, Szőnyi István utca

Razgledna točka Kós Károly

Razgledna točka Kós Károly je nedvomno ena najbolj priljubljenih znamenitosti v Zebegényju, saj ponuja čudovit razgled na Donavski ovinek od zgoraj. Lesena konstrukcija, ki jo je zasnoval Árpád Csóka, stoji tudi na hribu Kálvária, na strani Nagy-Kerek-hegyja. Razgledna točka je posebna, ker si je njen oblikovalec v stavbi zamislil več simbolov. Od spredaj spominja na rimski stražni stolp, kar se nanaša na obrambno linijo, ki se je nekoč raztezala tu. Od strani je bolj podobna cerkvi, ki je poklon delu soimenjaka razgledne točke, Károlyja Kósa. Spodnji del razgledne točke naj bi simboliziral sekeljska vrata, kar se nanaša na transilvanski izvor Károlyja Kósa.

2627 Zebegény, Kálvária út

Hétlyukú híd

Le nekaj sto metrov od središča Zebegényja se nahaja železniški viadukt Hétlyukú čez potok Malom-völgyi, ki je tudi eden najstarejših industrijskih spomenikov v zgodovini madžarske železnice. Ta arhitekturna mojstrovina, prava zanimivost, služi železniškemu prometu že od sredine 19. stoletja, čeprav jo je bilo zaradi povečanega prometa konec stoletja treba razširiti. Na srečo je most Hétlyukú, zgrajen v originalnem klasicističnem slogu, ohranil svojo obliko, tako da lahko še vedno občudujete njegovo prvotno polkrožno opečnato obokano zunanjost na strani, obrnjeni proti avtocesti.

Hiše sončnice

V Zebegényju je poseben kotiček, ki ohranja ganljive zgodbe preteklosti. Ko se sprehajate po nekdanji glavni mestni cesti, boste morda opazili vrste modro pobarvanih hiš z mansardnimi strehami, modro-zelene ograje, ki jih obdajajo, in simbole sončnic, ki spremljajo vašo pot. Nekatere hiše, ki se vrstijo ob ulici, je konec dvajsetih let 20. stoletja kupil in obnovil grof Lászlóné Apponyi Franciska. Grofico – ki se je mimogrede imenovala tudi Sončnica – je vodil plemenit cilj, saj je sprejela lokalne, prikrajšane otroke, ki so se lahko učili in razvijali v varni skupnosti Virágegylet.

2627 Zebegény, Táncsics Mihály utca

Cerkev Havas Boldogasszony

Cerkev Havas Boldogasszony, zgrajena v secesijskem slogu v središču Zebegényja, je bila impresivna arhitekturna novost, zgrajena po načrtih Károlyja Kósa, Dénesa Györgyija in Béle Jánszkyja. Notranjost stavbe, ki je svojo končno obliko dobila leta 1910, je bila prav tako okrašena po načrtih arhitektov, kar se ujema s transilvansko navdihnjeno secesijsko zunanjostjo stavbe. Notranjost je okrašena s freskami in secco, ki jih je ustvaril vodja umetniške kolonije Gödöllő, Aladár Körösfői Kriesch, in njegovi učenci, vitraži pa hvalijo delo Károlyja Majorosa. Cerkev si lahko ogledate med tednom in vikendom pred ali po maši, po predhodnem dogovoru.

2627 Zebegény, Petőfi tér 440.

Monarchia Rétesház

Po vznemirljivem in hkrati prijetno napornem izletu v Zebegény se splača ob koncu tedna vzeti nekaj časa za gastronomske užitke. Monarchia Rétesház z odprtimi vrati pozdravlja utrujene pohodnike, ki si lahko odpočijejo v družbi sveže pripravljenih, tradicionalnih štrudljev. Poleg klasičnih štrudljev z višnjami, makom in skuto pogosto najdete dobrote in posebne okuse, zato se splača med izletom obiskati hišo štrudljev.

2627 Zebegény, Kossuth Lajos út 33.