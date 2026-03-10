5 lahko dostopnih pohodniških točk v okolici Budimpešte za vikend oddih

V okolici Budimpešte je nešteto pravljičnih pohodniških točk, ki čakajo, da jih odkrijete. V našem naslednjem izboru priporočamo lokacije, ki so enostavno in priročno dostopne z javnim prevozom.

Dolina Alsó-Jegenye, Solymár

Solymár, ki se nahaja nedaleč od Budimpešte, skriva čarobno dolino Alsó-Jegenye, do katere lahko z javnim prevozom enostavno pridete v eni uri. Ogled se splača začeti pri bencinski črpalki Shell na koncu ulice Hidegkúti út. Skozi dolino vodi lahka sprehajalna pot ob potoku Paprikás, med ogledom pa lahko občudujete slap doline Jegenye, ki se spušča po 4-5 metrov visokih skalnih stopnicah, na koncu ogleda pa lahko pridete do gradu Solymár oziroma Szarkavárja, kjer se splača vzeti odmor za panoramski razgled. Ogled lahko opravite v približno 1,5 ure, pot je primerna tudi za otroške vozičke, zaradi česar je idealna za družinski izlet.

Navodila: Z avtobusi št. 164B, 64 in 64B se peljite iz Hűvösvölgyja do postajališča Solymár, Kökörcsin utca.

Sorrentske skale, Budaörs

Sorrentske skale so nedvomno ena najbolj spektakularnih destinacij v Budimskem hribovju. Ni čudno, saj pohodniška pot ni le blizu Budimpešte, ampak je tudi primerna za otroke, zaradi česar je idealna za poldnevni, osvežujoč izlet. Apnenčaste formacije, poimenovane po italijanskih obalnih skalah, so najlažje dostopne z ulice Meggy utca po označeni poti z rumenim in nato rdečim križem. Na koncu rumene poti, mimo hriba Szekrényes, si lahko ogledate tudi vznemirljive Sorrentske skale, kjer se je vredno za trenutek ustaviti in uživati v ustvarjalni moči narave.

Navodila: Z železniške postaje Kelenföld se z avtobusom št. 188E peljite do postajališča Ibolya utca. Od tam se povzpnite po ulici Sóvirág in v približno 20 minutah boste dosegli ulico Meggy, kjer se izlet začne.

Nagy-Kevély, Pilisborosjenő

Osvojitev ulice Nagy-Kevély, do katere se lahko pride iz ulice Pilisborosjenő, je že sama po sebi izziv, vendar vas bo vodila skozi še bolj vznemirljive pokrajine. Ko se vrnete z avtobusne postaje na ulici Fő in zavijete levo pri ulici Templom, počasi pridete do rdeče kvadratne oznake na ulici Rózsa. Sledeč oznaki lahko vstopite v gozd, kjer pot dobi značaj globoke ceste skozi kraško območje, obdano s čudovitimi črnimi borovci. Kmalu se lahko začnete vzpenjati po bolj skalnatem, strmem pobočju in prispete na 534 metrov visok vrh Nagy-Kevély, kjer se odpira dih jemajoča panorama hriba Gellért, Gerecse in Buda.

Kako priti tja: Z avtobusne postaje Árpád Bridge se z avtobusom 840 peljite do avtobusne postaje Pilisborosjenő.

Slap Annavölgyi, Szentendre

Fantastičen naravni zaklad Szentendreja, slap Annavölgyi, je prav tako vreden ogleda, še posebej, ko se bliža pomlad. Deroča voda potoka Bükkös je še posebej spektakularna po močnem deževju in spomladanskem taljenju snega, ko je slap mogoče videti v svoji pravi lepoti. Ko izstopite iz avtobusa na križišču Szentendre-Dömörkapu, lahko do slapa Annavölgyi pridete po cesti Annavölgyi. To je približno pol ure hoje, ki večinoma poteka po asfaltni cesti. Če želite občudovati slap Dömörkapu, ki se spušča po posebnih kamnitih stopnicah, lahko svojo pot nadaljujete tudi ob potoku Bükkös.

Kako priti tja: Iz Újpest-Városkapuja se lahko vkrcate na avtobus številka 872, nato pa na avtobusni postaji Szentendre prestopite na avtobus številka 870, ki vas bo pripeljal vse do križišča Szentendre-Dömörkapu.

Skala Ádám Balogh

II. Manj znana skala Balogh Ádám, ki se nahaja v 11. okrožju, je dobila ime po Ádámu Baloghu, enem najpogumnejših kuruških častnikov v Rákóczijevi osamosvojitveni vojni, ki ga je Rákóczi imenoval za brigadirja. Skalna formacija je kot sveža barvna lisa sredi mesta, razgled od tam pa je prav tako impresiven. Če želite priti do skale, sledite zeleni trikotni tabli na križišču ulic Balogh Ádám in Endrődi Sándor. Kmalu bo tudi narava odprla svoje cvetne liste, tako da boste kmalu lahko priča pojavu veličastnega morja vijolic!

Navodila: Vzemite avtobus št. 5 na postaji Astoria in se peljite do postaje Pasaréti tér. Od tam se povzpnite po ulici Balogh Ádám in na križišču z ulico Endrődi Sándor boste zagledali zeleno turistično tablo.