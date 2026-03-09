Pomladni izlet v Szarvas: 9 krajev, ki jih ne smete zamuditi v očarljivem mestu Körös

Z bližajočo se pomladjo se je vredno odpraviti proti okrožju Békés, saj čudovito mesto Szarvas čaka vso družino z veliko odkritji.

Arboretum Szarvas

V Szarvasu se nahaja eden največjih arboretumov v naši državi, ki se razprostira na 82 hektarjih in v katerem raste 1600 vrst dreves in grmovnic. Med njimi izstopa 150 let stara sekvoja, ki jo vrtnarji arboretuma zelo cenijo. Več vodenih sprehodov po krajinskem vrtu vas bo popeljalo med raznolike vrste dreves, spoznali pa boste lahko tudi raznoliko floro in favno kraja ter skrivnosti Vrta skrivnosti. V primeru slabega vremena vas čakajo botanična razstava Čarobne kmetije, želve in kaktusi rastlinjaka ter vznemirjenje v sobah pobega.

5540 Szarvas, I. külkerület 9.

Maketni park Mini Madžarska

Po ogledu ogromnega arboretuma ostanite v okolici, saj je tukajšnji dvohektarski maketni park Mini Madžarska prav tako nepozabna atrakcija. Na razstavi si lahko ogledate miniaturne kopije stavb, znanih po vsej državi, kot so stavba parlamenta, mošeja v Pécsu, grad Eger, palača Cifra v Kecskemétu ali segedinska katedrala, a tudi voda naše države, kot so Tisa, Donava in Blatno jezero, niso mogle biti spregledane. Potovanje po državi se nadaljuje tudi onkraj meje, saj lahko občudujete znamenitosti Transilvanije, Zgornje Madžarske in Podkarpatja.

5540 Szarvas, I. külkerület 9.

Živalski park Körösvölgyi

Dolgo pričakovano sonce morda ne bo prišlo v prvih tednih pomladi – a brez skrbi, čudoviti prebivalci živalskega parka Kőrösvölgyi vam bodo ogreli srce tudi v hladnejšem vremenu. Če bi se radi odpravili na daljši ogled, se raje sprehodite okoli živalskega parka, saj vas v okoliškem narodnem parku Körös-Maros čaka še veliko drugih zanimivosti, vključno z učno potjo Halásztelki in zanimivo razstavo. Do konca februarja je živalski park odprt le ob vikendih, od marca pa lahko vsak dan obiščete 2100 metrov dolgo promenado, kjer lahko opazujete na stotine primerkov več kot 50 vrst.

5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Muzej Tessedik Sámuel

Muzeja Tessedik Sámuel v središču mesta se ne splača spregledati, saj ima odlične stalne in občasne razstave. Če ga obiščete do 31. marca, si lahko še vedno ogledate japonsko razstavo z naslovom Pot lepote, ki s pomočjo haikuja in tradicionalnih predmetov predstavlja zaklade japonske kulture. Razstave so obogatene z interaktivnimi orodji, zaradi katerih je izkušnja zabavna tudi za najmlajše. Prav tako si je vredno vzeti nekaj minut za ogled stavbe od zunaj, saj je bila ustanova v baročni obliki pred kratkim temeljito prenovljena.

5540 Szarvas, Vajda Péter utca 1.

Erzsébet-liget

Po razstavi se prijetno sprehodite po bližnji Erzsébet-liget, kjer se lahko na 7 postajah, 1200 metrov dolgi učni poti, med jeseni, hrasti in močvirskimi cipresami, spoznate z divjimi živalmi parka, poimenovanega po Sisi. Tukaj se nahaja tudi Ustvarjalna hiša Ruzicskay, ki pripada muzeju Tessedik Sámuel, kjer si lahko ogledate stalno razstavo del slikarja Györgyja Ruzicskaya, rojenega v Szarvasu, dobitnika nagrade Munkácsy Mihály in umetnika odličnosti ter zaslug, ter odkrijete zapuščino umetnika in njegove družine.

5540 Szarvas, Erzsébet-liget

Kavarna Fox and Bear Specialty Café

Če si po ogledu muzejev zaželite malo osvežitve in počitka, se sprehodite do prijetne kavarne Fox and Bear Specialty Café, kjer vam poleg vrhunskih specialnih kav ne bo manjkalo prigrizkov. Če iščete bolj obilne obroke, izberite med dobro napolnjenimi hamburgerji in odličnimi picami v neapeljskem slogu – zagotavljamo vam, da z nobenim od njih ne boste razočarani. Po obroku lahko izbirate tudi med izborom lokalnih izdelkov, od katerih ne boste našli boljšega darila, pa naj bo to za nakup spominka zase ali pa za presenečenje sorodnikov s spominkom.

5540 Szarvas, Szabadság út 32.

Slovaška podeželska hiša

V Slovaški podeželski hiši se lahko prepustite vsakdanjemu življenju tradicionalne slovaške kmečke družine. 19. stoletje Stavba, zgrajena v 19. stoletju, ponuja resnično pristno izkušnjo: celo sobe, ki jih povezuje dolg, odprt hodnik, vas popeljejo nazaj v preteklost. V čisti sobi je bila restavrirana originalna stenska poslikava, originalno sajasto poslikavo pa si lahko ogledate v notranji sobi. Poleg tega si lahko ogledate sliko Martina Luthra, ki igra glasbo, pa tudi izrezljano zibelko, klop z naslonjalom in vezeni ködmönök, ki ne naključno veljajo za najdragocenejše kose hiše.

5540 Szarvas, Kálvin utca 1.

Evangeličanski cerkvi

Szarvas se lahko pohvali tudi z dvema čudovitima evangeličanskima cerkvama, Stara in Nova cerkev pa sta si zelo blizu. Zgodovina prve sega v zadnje desetletje 18. stoletja, ko je dobila gradbeno dovoljenje. V cerkvi sta bogoslužja opravljala tudi pastorja Sámuel Tessedik in Dániel Boczkó, ki smo ju že spoznali. Gradnja Nove cerkve je trajala še nadaljnjih sto let. Delo arhitekta Imreja Francseka kaže številne sloge: na rdečih opečnatih stenah so vidne eklektične, gotske in neoromanske značilnosti.

Stara cerkev: 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 2. | Nova cerkev: 5540 Szarvas, Szabadság út 70.

Sarvas Szent Klára Terme

Če želite svoj izlet v Szarvas preživeti sproščujoče, obiščite Szent Klára Terme, kjer se poleg pustolovskega bazena lahko namakate tudi v termalni vodi in masažni kadi, medtem ko otroški bazen čaka na najmlajše. Dve vrsti savne, solarij in masaža zagotavljajo popolno sprostitev stresa, osvežite pa se lahko tudi v 25-metrskem bazenu. Vredno je spremljati strani zdravilišča, saj lahko včasih poskusite celo nočno kopanje, kjer se lahko sprostite v nepozabnem vzdušju.

5540 Szarvas, Kossuth utca 23.