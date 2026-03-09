Izlet poln divjih in pustolovskih dogodivščin v pravljični soteski dolini Pilis

Pomlad se bliža bliskovito hitro, kar pomeni, da se prava pohodniška sezona počasi začenja. Preden pa nastopi pomlad, se poslovite od zime z izletom, polnim divjih in pustolovskih dogodivščin.

Soteska Dera, ki se nahaja na obrobju Pilisszentkereszta v Pilisu in se ponaša s številnimi fantastičnimi pohodniškimi točkami, je nedvomno ena najlepših in najbolj edinstvenih poti ter odlična izbira za družinske izlete.

Do izhodišča pohodniške točke, parkirišča soteske Dera, lahko pridete v približno 50 minutah vožnje z avtomobilom iz Budimpešte, od koder se začne lahek pohod, dolg približno 1,8 kilometra.

Na začetku pohoda sledite modri oznaki Nacionalne modre poti, ki vodi čez očarljiv lesen most v zoženo dolino potoka Dera ali Kovácsi. Hoja po soteski, izogibanje žuboreči vodi potoka in stopnišče na majhne skale vas bo pripeljala po divje romantični poti.

Kratek pohod po soteski traja približno 30 minut, obogaten pa je z razgledom na majhne slapove, čarobne lesene mostove in posebne skalne formacije. Zgornji del soteske se odpira v čudovito jaso, ki jo nepozabno naredi pogled na majhno, zajezeno jezero in bučen potok.

Če nadaljujete od tu naprej po modri trikotni oznaki, lahko po kratkem vzponu vstopite v gorski greben, ki s severa meji na sotesko Dera. Pot vas vodi mimo nekaj neverjetnih skalnih formacij in obljublja neprimerljivo panoramo. Od tu se lahko hitro vrnete na parkirišče in naredite prijeten majhen krog.

Soteska Dera je zato odlična izbira za vse, ki iščejo lahek, a vznemirljiv izlet za slovo od zime, tisti, ki se želijo odpraviti na pohod z družino, pa lahko pričakujejo tudi poživljajoč vikend sprostitve.