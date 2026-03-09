8 najbolj romantičnih krajev v državi, kjer je romantično vzdušje zagotovljeno

Za vas smo v šopku zbrali najbolj romantične kraje v državi, ki nas bodisi z veliko začetnico spominjajo na ljubezen s svojimi imeni bodisi s svojimi zgodbami in legendami.

Kip ljubezni, Vál

V vasi Vál, ki leži le 40 minut vožnje z avtomobilom iz Budimpešte, na vrhu hriba, obdan z vinsko trto, boste našli monumentalni, 16 metrov dolg, 10 metrov visok in zasluženo priljubljen Kip ljubezni. Delo, ki je vzbudilo zanimanje mnogih, je ustvaril Alexander Milov in ga leta 2017 preselil na območje vinarne Haraszthy. Kip simbolizira konflikt med moškim in žensko v obliki dveh figur, ki sedita s hrbtoma drug proti drugemu, medtem ko sta otroka, obrnjena drug proti drugemu, simbola nedolžnosti in povezanosti.

Grad Bory, Székesfehérvár

Grad Bory v Székesfehérvárju, znan kot simbol večne ljubezni, je bil zgrajen po načrtih arhitekta, kiparja in slikarja Jenőja Boryja in njegove žene. Po pripovedi je stavbo zgradil Jenő Bory sam. Dela so se začela leta 1923, končni popravki pa so bili narejeni leta 1964, po moževi smrti leta 1959. Poleg tega, da je grad kompleksno umetniško delo, je tudi najlepša znamenitost v Székesfehérvárju, ki je poklon skupnemu življenju para in njunim umetniškim sanjam.

Rózsakő, Badacsony

Z Rózsakőjem, ki se nahaja na južni strani Badacsonyja, je povezana zelo romantična zgodba: Róza Szegedy in Sándor Kisfaludy sta tukaj preživela toliko časa, da so domačini bazaltno skalo poimenovali Rózsakő po pesnikovi muzi. Po legendi enega najbolj romantičnih krajev v Blatnem višavju, ki je bogato z ljubezenskimi zgodbami, se bo par, ki sede na bazaltno skalo s hrbtom obrnjenim proti jezeru in se drži za roke, poročil v enem letu.

Kripta-villa, Fonyód

Ne le na severnem delu Blatnega jezera, temveč tudi na južni obali obstajajo romantični kraji, ki ohranjajo ljubezenske zgodbe onkraj groba. Ko ste na potovanju v Fonyód, je vsekakor vredno obiskati Kripta-villo, ki je postala znana kot hiša večne ljubezni. Stavbo je nepričakovano zgradil Ödön iz Abrudbányaija v spomin na svojo zaročenko Magdus, ki je umrla tri tedne pred poroko. V kleti Kripta-vile kip Ödöna in Magdusa, ki se držita za roke na poročni postelji, izklesan iz rdečega peščenjaka, simbolizira ljubezen, ki traja onkraj groba.

Otok ljubezni, Veszprém

Če ste v bližini Veszpréma ali v mestu kraljic, se splača zaviti na sprehajalno pot ob vznožju vzhodne strani gradu Veszprém, ob potoku Séd. Sprehajališče, ki ga prečkajo romantični leseni mostovi, je idealen kraj za zmenke, ki je svoje zgovorno ime dobilo z razlogom. Vendar ime najbolj romantične točke v mestu ne bi smelo nikogar zavesti, saj ne gre za otok v klasičnem smislu, temveč za večji, a toliko bolj romantičen postanek, ki je del sprehajalne poti Samostani in vrtovi doline Veszprém.

Drevo zaljubljencev v Bükku

Ko se sprehajate po Bükku in obiščete nešteto čudovitih pohodniških točk in znamenitosti, si posvetite nekaj časa posebnemu paru bukev, ki se nahajata okoli Bükkszentléleka. Bukve, znane kot drevesa zaljubljencev, očarajo pohodnike na modri turi Bükk, ko se od Bükkszentléleka odpravljajo proti Látó-köveku. Brez pretiravanja lahko rečemo, da je pogled na drevesa izjemen; čeprav na prvi pogled morda vidimo ogromno bukev, lahko ob sprehodu okoli nje resnično vidimo, kako se bukvi že dolgo objemata, poleg tega pa so se njune korenine skozi leta prepletle.

Zsongorkő, Mecsek

V Mecseku lahko najdete tudi lokacijo, ki je prepletena z legendami o zaljubljencih. Posebna skalna formacija Zsongorkő in njen izboklini, podobni koči, sta mnogim dobro znani, saj je neskončen razgled od tu dih jemajoč. Z rdeče peščenjakove pečine, onkraj Cserkúta in Kővágószőlősa, se pred našimi nogami razprostira Dravska ravnica, v daljavi pa Villányjsko gorovje z zahodnimi vrhovi. Legenda pravi, da je med turško okupacijo turški paša zagledal Zsongorjevo nevesto in jo dal odpeljati na grad Jakab-hegyi. Ko je Zsongor svoji ljubljeni pobegnil iz gradu, sta zbežala pred Turki in nista videla druge poti, kot da se skupaj vržeta v globino s pečine. Ime kraja tako izkazuje poklon junaškemu mladeniču in ljubezni, ki traja onkraj groba.

Otok ljubezni, Budatétény

Za razliko od podobno imenovane destinacije v Veszprému je Otok ljubezni, ki se nahaja v zalivu Hárosi v Budatétényju, pravo, nedotaknjeno območje, obdano z vodo. Nihče si ne bi mislil, da lahko le nekaj minut stran od vrveža mestnega središča in prometnih cest najdeš tako čarobne naravne zaklade. Zaradi tega te med potepanjem po poplavnem gozdu zaliva zlahka prevzame romantika. Občudovanje Otoka ljubezni z obale, ob otokih Hunyadi in Háros, je kot ljubezen sama. Ne moreš se ga dotakniti, če pa ga dovolj dolgo gledaš, lahko postaneš del njega.